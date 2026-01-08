Потужна негода накрила одразу низку областей України. Що відбувається у містах та де ситуація критична (фото, відео)

Комунальники не встигають прибирати сніг та посипати тратуари

Більшість областей України у четвер, 8 січня, накрила сильна негода. Через ожеледицю та снігопади в багатьох містах затори та ускладнено рух.

Що треба знати:

На Львівщині на дорогах позастрягало з десяток фур

В Рівненській області пройшов замерзаючий дощ — дорога перетворилась на ковзанку

Комунальники не встигають ліквідовувати наслідки негоди

Як повідомили в ДСНС, рятувальники наразі працюють в усіх регіонах та допомагають людям. Адже Україну накрила зимова стихія: снігопад та ожеледиця.

"На Рівненщині через негоду на трасі Київ–Чоп визволяли автівки зі снігових заметів. На Львівщині, у Стрийському р-ні, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там "швидка" не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу", — йдеться в повідомленні.

Яка ситуація на заході України

Майже в усіх західних областях спостерігається значне погіршення погодних умов. У Львові на вулицях застряють авто, а на трасі Львів-Тернопіль утворився справжній затор з вантажівок. Комунальники не встигають розчищати дорогу, тому утворюється сніжна каша, яка ускладнює рух. Чимало машин буксують і застряють просто дороги.

Погода у Львові 08.01.2025

При цьому вартість таксі по місту злетіла блискавично. Аби проїхати кілька кілометрів за 10 хв треба заплати від 800 грн.

Вартість таксі у Львові 8 січня під час негоди

Вартість таксі у Львові 8 січня під час негоди

У Івано-Франківську теж досить складна ситуація. Так, на Хоткевича вантажівка застрягла впоперек дороги та перекрила повністю рух. Комунальники намагаються якомога швидше прибирати сніг, але не встигають. До слова, до них долучився міський голова Руслан Марцінків. Він також наголосив, що посадовці міської ради долучились до роботи зі снігом у місті.

Фура у Івано-Франківську перекрила дорогу

У Чернівцях також зафіксовано сильний снігопад, але наразі критичних ситуацій через погодні умови не виникало.

У Луцьку та на Волині спостерігається значна заметіль, внаслідок чого на регіональних дорогах виникли затори. Вантажівки практично стоять, а легкові авто рухаються дуже повільно.

Окрім того, через негоду значна частина поїздів, що йдуть через Волинь, затримується. Зокрема:

№23/24 Київ – Хелм: +1:00;

№67/68 Київ – Варшава Заходня: +1:00;

№19/20 Хелм – Київ: +0:56;

№67/68 Варшава – Київ: +0:56.

№113/114 Харків – Ужгород: +0:48;

№93/94 Хелм – Харків: +0:30;

№23/24 Хелм – Київ: +0:22;

№97/98 Київ – Ковель: +0:22;

№77/78 Ковель – Одеса: +0:06

На Рівненщині та в обласному центрі зимова негода наробила лиха. Інтенсивний снігопад намагаються приборкати 51 одиниця техніки. Вже зранку фіксувалось 18 см снігового покриву.

На Черкащині ситуація через погоду вкрай складна. Адже зранку в регіоні пройшов замерзаючий сніг, який перетворив місто на ковзанку. Рух транспорту дорогами сильно ускладнено.

Яка ситуація в Одесі та Києві

Київщину та столицю накрила сніжна негода 8 січня. Комунальники працюють в посилено режимі, розчищають траури та дороги. Відомо, що задіяно 252 одиниці спецтехніки "Київавтодору".

На півдні України також вирує негода, але не снігопади. Одесу та область накрили проливні дощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують синоптики в Україні у лютому.