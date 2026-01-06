Морозы в -15 градусов накроют Одессу. Когда в город придет суровая зимняя погода

Также ожидается снегопад

Вскоре даже южные области Украины, включая Одессу, накроют сильные морозы. Синоптики прогнозируют значительное похолодание до -15 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 января в Одесской области ожидаются сильные морозы. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда Одессу накроет суровая зимняя погода

В воскресенье, 11 января, прогнозируется значительное похолодание. Ведь уже с ночи столбик термометра опустит до -11 градусов. В течение дня значительного потепления можно не ждать, ведь температура будет составлять -9 градусов. Кроме того, Одессу ожидает значительный снегопад до 1,5 мм осадков. Он начнется еще с утра и ближе к обеду затихнет.

Погода в Одессе 12 января. Фото: скриншот с Ventusky

Погода в Одессе 12 января. Фото: скриншот с Ventusky

В понедельник, 12 января, морозы продолжат крепчать, ведь термометр будет показывать до -14 градусов. Днем температура воздуха будет -9 градусов. Осадков в этот период синоптики не прогнозируют.

Погода в Одессе 12 января. Фото: скриншот с Ventusky

В то же время, по данным weather.com, только в ночь на 12 января в Одессе столбик термометра опустится до -11 градусов. А 11 января город будет накрывать снег.

Погода в Одессе 11-12 января. Фото: скриншот с weather.com

Портал pogoda.meta.ua прогнозирует сильные морозы с 11 по 13 января. В этот период температура будет колебаться от 0 до -9 градусов. В любом случае, учитывая все прогнозы, можно сделать вывод, что в этот период Одессу накроет сильное похолодание.

Погода в Одессе 11-12 января. Фото: скриншот с pogoda.meta.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киев рискует повторить легендарный каток 2020-го. Уже известно, когда в столице испортится погода.