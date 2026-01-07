Готовьте лопаты: где в Украине на днях будет до 40 сантиметров снега

Где в Украине ждать метели, а где задержится "плюс"

В Украине на этой неделе синоптики прогнозируют резкое усиление зимней погоды. В отдельных регионах высота снежного покрова может приблизиться к 40 сантиметрам, а температура воздуха опустится почти до -10 градусов. В то же время, часть страны останется без снега и без существенных морозов.

Что следует знать

В конце недели часть Украины накроют мощные метели, в результате которых в Ровенской, Львовской и Волынской областях высота снежного покрова может достичь рекордных 38 сантиметров

После непродолжительного потепления 10 января, уже в воскресенье, 11 января, столбики термометров в северных и западных регионах могут опуститься до -14°C

Пока север и запад будут страдать от морозов и снега, на Юге Украины сохранится плюсовая температура, а осадков практически не предполагается

По данным Ventusky, 9 января, в пятницу, в Ровно снежный покров может достигать около 38 см, а воздух ночью и днем будет охлаждаться до -9 °C. Уже 10 января температура поднимется до -3°C, однако в воскресенье, 11 января, можно ожидать -14°C. Кое-где западные и северные области вообще могут увидеть значительный снег и метели в течение суток 9 января.

Когда в Киеве будет до 40 см снега. Фото: ventusky

Во Львовской и Волынской областях прогнозируют активные снегопады и существенное укрытие снегом с температурой воздуха до -10 °C. На юге Украины — в Запорожье, Мелитополе и Херсоне — снега почти не будет, и морозов там не ожидается. Температура воздуха будет держаться около 0 °C или немного выше.

Погода на Волыни 9 января. Фото: ventusky

В Сумской и Харьковской областях снежный покров, скорее всего, будет значительно меньше — примерно до 6 см. Температура воздуха будет держаться в пределах -6°C.

Погода на Востоке Украины 9 января. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Харькове будет -17 градусов. Это станет самым холодным периодом суток. Из-за ветра мороз может ощущаться еще сильнее.