Готовьте лопаты: где в Украине на днях будет до 40 сантиметров снега
Где в Украине ждать метели, а где задержится "плюс"
В Украине на этой неделе синоптики прогнозируют резкое усиление зимней погоды. В отдельных регионах высота снежного покрова может приблизиться к 40 сантиметрам, а температура воздуха опустится почти до -10 градусов. В то же время, часть страны останется без снега и без существенных морозов.
Что следует знать
- В конце недели часть Украины накроют мощные метели, в результате которых в Ровенской, Львовской и Волынской областях высота снежного покрова может достичь рекордных 38 сантиметров
- После непродолжительного потепления 10 января, уже в воскресенье, 11 января, столбики термометров в северных и западных регионах могут опуститься до -14°C
- Пока север и запад будут страдать от морозов и снега, на Юге Украины сохранится плюсовая температура, а осадков практически не предполагается
По данным Ventusky, 9 января, в пятницу, в Ровно снежный покров может достигать около 38 см, а воздух ночью и днем будет охлаждаться до -9 °C. Уже 10 января температура поднимется до -3°C, однако в воскресенье, 11 января, можно ожидать -14°C. Кое-где западные и северные области вообще могут увидеть значительный снег и метели в течение суток 9 января.
Во Львовской и Волынской областях прогнозируют активные снегопады и существенное укрытие снегом с температурой воздуха до -10 °C. На юге Украины — в Запорожье, Мелитополе и Херсоне — снега почти не будет, и морозов там не ожидается. Температура воздуха будет держаться около 0 °C или немного выше.
В Сумской и Харьковской областях снежный покров, скорее всего, будет значительно меньше — примерно до 6 см. Температура воздуха будет держаться в пределах -6°C.
