До -16 градусов. Первый день 2026 года готовит киевлянам настоящее испытание холодом
Гололедица на дорогах подстерегает водителей и пешеходов
Киевщина встречает новый 2026 год настоящей зимней атмосферой. После праздничной ночи жителям региона следует подготовиться к существенному понижению температуры, ведь арктический воздух крепко держит свои позиции.
Что нужно знать:
- 1 января в Киевской области будет облачно с прояснениями
- На дорогах ожидается гололедица
- Ночные морозы опустятся до -16°С
Какая будет погода в первый день января
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, четверг, 1 января, пройдет под знаком "облачно с прояснениями". Несмотря на морозы, день обещает быть спокойным – существенных осадков в виде снега не предвидится.
Однако водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными: на дорогах области местами будет сохраняться гололедица (I уровень опасности, желтый). Ветер будет преобладать западного направления, его скорость будет составлять 5-10 м/с, что может усиливать чувство холода.
Температурные показатели:
- По Киевской области: ночь будет по-настоящему лютой — от 11° до 16° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметок -6…-11°С.
- В Киеве: в столице ночная температура будет колебаться в пределах 11-13° мороза, а днем ожидается стабильное похолодание до 8-10° ниже нуля.
Ранее сообщалось, что в начале 2026 года Украина охватит холодный арктический воздух. Украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", в какие регионы Украины январь принесет сильные морозы.