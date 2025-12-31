До -16 градусов. Первый день 2026 года готовит киевлянам настоящее испытание холодом

Гололедица на дорогах подстерегает водителей и пешеходов

Киевщина встречает новый 2026 год настоящей зимней атмосферой. После праздничной ночи жителям региона следует подготовиться к существенному понижению температуры, ведь арктический воздух крепко держит свои позиции.

Что нужно знать:

1 января в Киевской области будет облачно с прояснениями

На дорогах ожидается гололедица

Ночные морозы опустятся до -16°С

Какая будет погода в первый день января

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, четверг, 1 января, пройдет под знаком "облачно с прояснениями". Несмотря на морозы, день обещает быть спокойным – существенных осадков в виде снега не предвидится.

Однако водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными: на дорогах области местами будет сохраняться гололедица (I уровень опасности, желтый). Ветер будет преобладать западного направления, его скорость будет составлять 5-10 м/с, что может усиливать чувство холода.

Температурные показатели:

По Киевской области: ночь будет по-настоящему лютой — от 11° до 16° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметок -6…-11°С.

ночь будет по-настоящему лютой — от 11° до 16° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметок -6…-11°С. В Киеве: в столице ночная температура будет колебаться в пределах 11-13° мороза, а днем ожидается стабильное похолодание до 8-10° ниже нуля.

Прогноз погоды в Киеве 1 января. Данные сайта SINOPTIK

Данные метеосайта Ventusky на 1 января

