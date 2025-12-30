До -19: в какие регионы Украины январь принесет сильные морозы

В части страны прогнозируют кратковременную оттепель

В конце декабря в большинстве областей Украины установилась настоящая зимняя погода. На фоне небольших, но устойчивых морозов, земную поверхность устелил снежный покров, высотой от 2 – 4 см до 17 – 20 см на северо-востоке страны. Только на крайнем юге и в Закарпатье на земле нет снега. Местами движение на автодорогах затруднено из-за метели, гололедицы и снежного наката. А в Киеве из-за холодного фронта в ночь на 30 декабря даже отмечалась редкая зимняя снежная гроза.

Своим прогнозом на первую декаду января с "Телеграфом" поделился известный синоптик Игорь Кибальчич. На пару дней ожидается оттепель на юго-востоке. Чуть позже западные и северные регионы накроют морозы до -19.

В первые дни нового, 2026 года, территория Украины будет пребывать во власти холодной воздушной массы арктического происхождения. Поэтому в большинстве областей ожидается морозная и устойчивая погода, без существенных осадков. Атмосферное давление будет слегка повышенным. Температура воздуха 1 – 2 января в ночное время составит -10…-16 °С. Второго января в северных, центральных и восточных регионах морозы окрепнут до -14…-19 °С. В дневное время температура будет колебаться в пределах -2…-10 °С. В южной части и на Закарпатье ожидается ночью -3…-9 °С, днём около 0 °С.

"Начиная с 3 января по всей Украине начнётся резкое потепление вплоть до оттепели. Благодаря умеренному юго-западному ветру, к нам будет поступать тёплая и влажная масса средиземноморского происхождения. Интенсивное повышение температуры будет сопровождаться туманами, небольшими и умеренными осадками в виде мокрого снега, дождя и мороси. В южных и центральных областях усилится ветер, местами с порывами до 15 – 20 м/с. Температура воздуха 3 – 4 января ночью повысится до -3…+3 °С, днём потеплеет до -1…+5 °С, на юге и в центре Украины +5…+12 °С", — отметил он.

Карта погоды на 4 января 2026 года

В период с 5 по 7 января ожидается контрастная погода. В западных и северных областях будет преобладать температура ниже 0 °С, временами пройдёт небольшой снег. Остальная территория страны окажется во власти малоподвижного атмосферного фронта, который станет причиной сложный погодных условий. Пройдут осадки в виде мокрого снега, в юго-восточной половине и в Крыму преимущественно дождь. Местами могут наблюдаться значительные осадки, а также туман. Температура воздуха на Левобережье ночью составит -2…+3 °С, днём +1…+6 °С, в Крыму и Приазовье +7…+11 °С. В западных и северных регионах ночью ожидается -8…+15 °С, днём -3…-8 °С.

С 8 по 10 января постепенно на всю территорию Украины распространится морозная воздушная масса с северных регионов Европы на фоне преобладания антициклона. Поэтому ночные показатели температуры снизятся до -9…-15 °С, днём столбики термометров покажут -2…-8 °С, на юге и крайнем востоке — около 0 °С.

Таким образом, ожидаемая "волна" потепления в первой декаде января больше всего затронет юго-восточную половину Украины. Меньше всего оттепель коснётся западных и северных областей, где снежный покров полностью сохранится. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными из-за гололёда.

