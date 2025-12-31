До -16 градусів. Перший день 2026 року готує киянам справжнє випробування холодом

Ожеледиця на дорогах підстерігає водіїв і пішоходів

Київщина зустрічає новий 2026 рік справжньою зимовою атмосферою. Після святкової ночі жителям регіону варто підготуватися до суттєвого зниження температури, адже арктичне повітря міцно тримає свої позиції.

Що треба знати:

1 січня в Київській області буде хмарно з проясненнями

На дорогах очікується ожеледиця

Нічні морози опустяться до -16°С

Якою буде погода в перший день січня

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, четвер, 1 січня, пройде під знаком "хмарно з проясненнями". Попри морози, день обіцяє бути спокійним — істотних опадів у вигляді снігу не передбачається.

Проте водіям та пішоходам слід бути вкрай обережними: на дорогах області місцями зберігатиметься ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Вітер переважатиме західного напрямку, його швидкість становитиме 5-10 м/с, що може посилювати відчуття холоду.

Температурні показники:

По Київській області: ніч буде по-справжньому лютою — від 11° до 16° морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до позначок -6…-11°С.

ніч буде по-справжньому лютою — від 11° до 16° морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до позначок -6…-11°С. У Києві: у столиці нічна температура коливатиметься в межах 11-13° морозу, а вдень очікується стабільне похолодання до 8-10° нижче нуля.

Прогноз погоди у Києві 1 січня. Дані сайту SINOPTIK

Дані метеосайту Ventusky на 1 січня

Раніше повідомлялося, що на початку 2026 року Україну охопить холодне арктичне повітря. Український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", у які регіони України січень принесе сильні морози.