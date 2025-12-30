Собирается приехать в Украину? Что в планах Залужного на 2026 год

Популярность Валерия Залужного порождает много слухов

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не планирует покидать свой пост в Лондоне. Он также не рассматривает аренду помещения в Киеве под возможный избирательный штаб. Дипломат намерен посетить Украину уже после новогодних праздников.

Об этом "Телеграфу" сообщил проинформированный источник. Информация о готовящейся отставке Залужного, вероятно, является вбросом.

Что нужно знать:

Залужный не собирается уходить в отставку с должности посла Украины в Великобритании

Дипломат не ищет офис под избирательный штаб в Киеве

Экс-главком планирует визит в Украину после Нового года

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас возглавляет посольство нашей страны в Великобритании, не планирует покидать дипломатическое поприще или туманный Альбион, вопреки слухам.

Однако, по словам информированного собеседника "Телеграфа", приезд бывшего главкома в Киев готовится после Нового года. Возможно, именно этот факт и породил пересуды. На самом деле это может быть обычный частный визит на родину для встречи с родными.

В начале декабря Залужный посещал Киев, где сфотографировался возле украшенной елки и подписал снимок "Дома лучше всего". Тогда этот простой поступок многие украинцы также восприняли как намек на его окончательное возвращение в страну.

Валерий Залужный с женой. Фото: Facebook

Кроме того, такие пересуды подогревают слухи о подготовке выборов президента Украины. Этому способствует и популярность Залужного среди сограждан. По данным соцопроса SOCIS в середине октября 2025 года более 40% респондентов предпочли Владимира Зеленского (22,3%) и Валерия Залужного (21,3%). Причем, разница составила всего один процент в пользу действующего президента Украины.

В этом контексте источник "Телеграфа", подчеркнул, что Валерий Залужный не ищет недвижимость в украинской столице, где мог бы разместиться его избирательный штаб.

Вброс об отставке Залужного

В понедельник, 29 декабря, Radio NV сообщило со ссылкой на инсайды от четырех источников в политических и дипломатических кругах, что Залужный в начале января готовится уйти в отставку. По словам информаторов, Залужный еще несколько недель назад во время пребывания в Киеве якобы поделился своим желанием с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4−5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", — рассказал один из источников медиа.

В тот же день медиа-советница дипломата Оксана Тороп опровергла указанную информацию.

"Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", — пояснила Тороп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что искусственный интеллект считает президента Зеленского наиболее вероятным победителем на выборах, если бы они проводились прямо сейчас. Главным оппонентом Зеленского назван Залужный, который обладает рекордными показателями общественного доверия