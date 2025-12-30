Київ з містами-супутниками можуть зустріти Новий рік без світла. Експерт пояснив суть проблеми

Ситуацію з електрикою можуть погіршити атаки Росії та морози

Відсутність світла на лівому березі Києва та в деяких містах-супутниках обумовлена не дефіцитом генераційних потужностей, а пошкодженням підстанцій, які транспортують електрику. Відновлення електропостачання в цих районах потребує часу, тому навіть приблизних строків не можна назвати.

Що треба знати:

Більшість електропотужностей в Україні побудовані так, що лівий та правий берег мають свої підстанції

Енергетики працюють над відновленням електропостачання на лівому березі столиці та в інших містах, але точних строків ніхто не називає

Захистити підстанції від російських ударів практично неможливо

Про це експерт з енергетики Борис Кушнірук розповів "Телеграфу" у матеріалі "На правому березі Києва може повторитися ситуація, як на лівому. Експерт пояснив, чому росіяни "гасять" цілі райони".

Чому лівий берег Києва досі без світла

Кушнірук пояснює, що за радянських часів система електропостачання більшості міст була побудована так, що лівий та правий берег мають окремі підстанції. Тобто зруйновані потужності на лівому березі не зможуть компенсувати завдяки правому, це фізично не можливо. Окрім того, треба розуміти, що найбільшої шкоди від атак отримали не генераційні потужності, а ті, що транспортують світло — підстанції тощо.

"Ми зіткнулися з проблемою суттєво пошкоджених, а подекуди й знищених трансформаторних станцій на лівобережжі", — каже експерт.

Коли на лівому березі столиці з'явиться світло та що буде за сильних морозів

За слова Кушнірука, навіть теоретично не можна сказати, коли буде відновлення електропостачання. Наразі енергетики докладають максимум зусиль, аби дати людям світло якомога швидше, але їм треба час. Вони закуповують нове обладнання чи привозять старе, бо деякі підстанції вже не відновити.

"Однак питання світла на Новий рік на лівому березі поки що під великим запитанням. І це стосується не тільки Києва, а й Броварів, Борисполя, Вишгорода — усього, що знаходиться на лівобережжі", — додає експерт.

Він також наголосив, що за сильних морозів графіки відключень можуть стати ще жорсткішими. Але ця ситуація залежить від обстрілів Росії. Подекуди система може не витримати, тому сценарії з тривалими відключеннями чи блекаутами є.

"По світлу ми неодноразово попереджали, що зима буде важкою. Проблема зараз не в потужності виробництва електроенергії, а у фізичній можливості передати її на конкретні території. Якщо підстанцій немає або вони пошкоджені, то зробити з цим нічого не можна. Відрами ви електроенергію не віднесете", — наголошує експерт.

Чи можна захистити підстанції від ракетних ударів?

"Всі розповіді про те, що підстанції можна надійно захистити — це маячня. Враховуючи, що вони знаходяться на поверхні, а ворог може атакувати не тільки дронами, а й ракетами, у тому числі "Кинджалами", практично такої можливості немає", — каже Кушнірук.

Він пояснює, що фактично захист підстанції — це не додаткові споруди, а робота ППО. До сьогодні ніхто у світі не ховає трансформаторні підстанції під землю. Це технологічно непроста історія. Але після війни очевидно постане питання про те, що всі ці підстанції потрібно буде ховати під землю.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки годин без світла можуть сидіти українці під час сильних морозів.