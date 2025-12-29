К Новому году в Украине выпадет до 32 см снега: в каких городах будут самые большие сугробы

В некоторых областях прогнозируют мороз до -13 градусов

Украину продолжает накрывать зимняя погода с обильными снегопадами и морозами. Уже 31 декабря высота снежного покрова может пересечь границу 30 см, но не во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозу синоптиков, в течение дня 31 декабря в большинстве областей будет идти снег, а уже вечером начнется настоящая метель. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Где выпадет больше снега на Новый год

На всей территории Украины, кроме южных регионов, ожидается значительный снежный покров. Больше всего снега к вечеру 31 декабря должно выпасть на западе страны, а именно в горных регионах, в частности: в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В некоторых населенных пунктах снеговой покров может достичь 32 см. Однако в большинстве областей слой снега будет колебаться от 10 до 4 см.

Какие города и поселки ожидают самые большие сугробы:

Харьков – 12 см;

Суммы – 12 см;

Верхний и Нижний Можжевельник — 17 см;

Шепот — 20 см.

Где выпадет больше снега 31 декабря. Фото: скриншот с Ventusky

Только в Одесской области и некоторых южных регионах снег не прогнозируется. В ночь на 1 января украинцев ожидают сильные морозы от -5 до -13 градусов. Холоднее всего будет в горных регионах, на севере и востоке Украины.

Погода в Украине 31 декабря. Фото: скриншот с Ventusky

