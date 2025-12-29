До Нового року в Україні випаде до 32 см снігу: у яких містах будуть найбільші кучугури

В деяких областях прогнозують мороз до -13 градусів

Україну продовжує накривати зимова погода з сильними снігопадами та морозами. Вже 31 грудня висота снігового покриву може перетнути межу в 30 см, але не у всіх регіонах.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозом синоптиків, протягом дня 31 грудня у більшості областей сніжитиме, а вже ввечері почнеться справжня хуртовина. Зауважимо, що дані проталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Де випаде найбільше снігу на Новий рік

По всій території України, окрім південних регіонів, очікується значний сніговий покрив. Найбільше снігу до вечора 31 грудня має випасти на заході країни, а саме в гірських регіонах, зокрема: в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В деяких населених пунктах сніговий покрив може сягнути 32 см. Однак у більшості областей шар снігу коливатиметься від 10 до 4 см.

Які міста та селища очікують найбільші кучугури:

Харків — 12 см;

Суми — 12 см;

Верхній та Нижній Ялівець — 17 см;

Шепіт — 20 см.

Де випаде найбільше снігу 31 грудня. Фото: скриншот з Ventusky

Лише в Одеській області та деяких південних регіонах снігу не прогнозують. Додамо, що в ніч на 1 січня українців очікують сильні морози від -5 до -13 градусів. Найхолодніше буде в гірських регіонах, на півночі та сході України.

Погода в Україні 31 грудня. Фото: скриншот з Ventusky

