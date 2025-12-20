Готовьте пуховики в Новый год: названы даты, когда ударят самые мощные морозы

Две волны похолодания накроют страну

Декабрь, утомивший серостью и сыростью, готовит предновогодний сюрприз. В последнюю неделю года пасмурную погоду сменят солнечные дни и бодрящий мороз.

Что нужно знать:

В конце декабря Украина попрощается с пасмурной погодой

Морозы усилятся дважды — перед Рождеством и накануне Нового года

Антициклон обеспечит холодную, но солнечную погоду

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Подробнее читайте в материале: "На Украину надвигается арктический воздух. Синоптик назвал самые морозные дни перед Новым годом"

Декабрь, долгое время расстраивавший жителей пасмурной и сырой погодой, готовит предновогодний сюрприз. По прогнозам синоптика, на заключительной неделе 2025 года характер погоды резко изменится: на смену затяжной "мрачности" придут бодрящие морозы и долгожданное солнце.

Когда ждать пик холодов?

Кибальчич выделяет два основных периода, когда столбики термометров опустятся до самых низких за месяц значений:

25 и 26 декабря. В эти дни Украина окажется под влиянием арктических воздушных масс. Температура воздуха заметно упадет и напомнит о настоящей классической зиме. С 29 по 31 декабря. Вторая волна похолодания придется прямо на канун Нового года. Предпраздничные дни будут морозными, что создаст идеальные условия для сохранения новогоднего настроения.

Уже 24 декабря арктическая воздушная масса принесет в Украину похолодание. Она начнется с северных областей Украины, где температура снизится на 6 – 8 °С. В ночное время минимальные значения температуры достигнут -5…-12 °С, днем ​​также будет преобладать минусовая температура Игорь Кибальчич украинский синоптик

Прогностическая карта ночной температуры воздуха в Европе на 26 декабря 2025 года

Прощание с "серой" погодой

Главной особенностью конца декабря 2025 года станет установление мощного антициклона. Его влияние не только принесет морозы, но и развеет плотную пелену облаков, которая доминировала почти весь месяц. Это означает, что украинцев ждет серия ясных, солнечных дней.

Ранее сообщалось, что средняя температура в этом месяце превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Мы писали, что больших снегопадов в декабре синоптики не прогнозируют.