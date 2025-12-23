Советские строители украли 13 см тепла. Какие дома быстрее всего замерзают зимой

На утепление этих многоэтажек уйдет немало средств

Построенные в Украине во времена СССР многоэтажки имеют немало недостатков, среди них даже встречаются дома с экстремально тонкими стенами — 38 см. Это сильно влияет и на удержание тепла, ведь стандартные 51 см стали уже на 13 см.

Что нужно знать:

На удержание тепла многоэтажками влияет толщина стен

Большинство домов из СССР нуждаются в дополнительном утеплении

В некоторых многоэтажках есть места, где стены имеют всего 25 см толщины

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. Он говорит, что стандартной толщиной стен в многоэтажках было 51 см, но впоследствии дошло до 38 см.

Такая существенная разница сильно повлияла на способность квартир удерживать тепло и сохранять его в холодное время. Ведь чем шире стена, тем лучше. Если еще наложить утеплитель, то тепловая емкость дома значительно возрастет, но не для всех.

Кирпичные дома

По словам Юнакова, сейчас в Украине много домов, толщина стен которых уменьшилась на 13 см и стала 38 см, вместо привычных 51 см. При этом в большинстве квартир есть места, где стены и так узкие — у батарей. В СССР инженеры решили "не воровать" пространство внутри квартиры, а вместо этого — забрать немножко толщины. Так, появились места со стенами в 25 см.

Многие считают, что такие "нововведения" в СССР не соответствовали нормам, но на самом деле это не так. Ведь большинство этих норм должны были вписываться, в первую очередь, расходы на строительство. Именно поэтому кое-где стены становились уже, ведь вероятнее так требовали "стандарты". В результате подогнанные под советские "нормы" дома хуже держат тепло и хорошо продуваются, а люди вынуждены утеплять их, тратя на это немалые средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утеплить квартиру без лишних затрат и поднять температур на 5 градусов.