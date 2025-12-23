Рус

Радянські будівельники вкрали 13 см тепла. Які будинки найшвидше замерзають взимку

Тетяна Крутякова
Побудовані в Україні за часів СРСР багатоповерхівки мають чимало недоліків, серед них навіть зустрічаються будинки з екстремально тонкими стінами — 38 см. Це сильно впливає та утримання тепла, адже стандартні 51 см стали вужчими на 13 см.

Що треба знати:

  • На утримання тепла багатоповерхівками впливає товщина стін
  • Більшість будинків з СРСР потребують додаткового утеплення
  • В деяких багатоповерхівках є місця, де стіни мають лише 25 см товщини

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. Він каже, що стандартною товщиною стін в багатоповерхівках були 51 см, але згодом дійшли до 38 см.

Така суттєва різниця сильно вплинула на здатність квартир утримувати тепло та зберігати його в холодну пору. Адже чим ширша стіна, тим краще. Якщо додатково ще накласти утеплювач, то теплова ємність будинку значно зросте, але не для всіх.

Цегляні будинки
Цегляні будинки

За словами Юнакова, зараз в Україні є чимало будинків, товщина стін яких зменшилась на 13 см і стала 38 см, замість звичних 51 см. При цьому у більшості квартир є місця, де стіни і так найвужчі — біля батарей. В СРСР інженери вирішили "не красти" простір в середині квартири, а натомість — забрати трошки товщини. Так, з'явились місця зі стінами в 25 см.

Чимало людей вважають, що такі "нововведення" в СРСР не відповідали нормам, але насправді це не так. Адже більшість цих норм мали вписуватись, у першу чергу, у витрати на будівництво. Саме тому подекуди стіни ставали вужчими, адже ймовірніше так вимагали "стандарти". В результаті підігнані під радянські "норми" будинки гірше тримають тепло та досить добре продуваються, а люди змушені утеплювати їх, витрачаючи на це чималі кошти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як утеплити квартиру без зайвих витрат та підняти температур на 5 градусів.

