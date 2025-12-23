Радянські будівельники вкрали 13 см тепла. Які будинки найшвидше замерзають взимку

На утеплення цих багатоповерхівок піде чимало коштів

Побудовані в Україні за часів СРСР багатоповерхівки мають чимало недоліків, серед них навіть зустрічаються будинки з екстремально тонкими стінами — 38 см. Це сильно впливає та утримання тепла, адже стандартні 51 см стали вужчими на 13 см.

Що треба знати:

На утримання тепла багатоповерхівками впливає товщина стін

Більшість будинків з СРСР потребують додаткового утеплення

В деяких багатоповерхівках є місця, де стіни мають лише 25 см товщини

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. Він каже, що стандартною товщиною стін в багатоповерхівках були 51 см, але згодом дійшли до 38 см.

Така суттєва різниця сильно вплинула на здатність квартир утримувати тепло та зберігати його в холодну пору. Адже чим ширша стіна, тим краще. Якщо додатково ще накласти утеплювач, то теплова ємність будинку значно зросте, але не для всіх.

Цегляні будинки

За словами Юнакова, зараз в Україні є чимало будинків, товщина стін яких зменшилась на 13 см і стала 38 см, замість звичних 51 см. При цьому у більшості квартир є місця, де стіни і так найвужчі — біля батарей. В СРСР інженери вирішили "не красти" простір в середині квартири, а натомість — забрати трошки товщини. Так, з'явились місця зі стінами в 25 см.

Чимало людей вважають, що такі "нововведення" в СРСР не відповідали нормам, але насправді це не так. Адже більшість цих норм мали вписуватись, у першу чергу, у витрати на будівництво. Саме тому подекуди стіни ставали вужчими, адже ймовірніше так вимагали "стандарти". В результаті підігнані під радянські "норми" будинки гірше тримають тепло та досить добре продуваються, а люди змушені утеплювати їх, витрачаючи на це чималі кошти.

