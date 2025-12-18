Могут ли ТЦК заблокировать банковскую карту: разъяснение, которое важно знать всем

Автоматическую блокировку банковских карт для тех, кто не является в ТЦК, так и не приняли

Территориальные центры комплектования (ТЦК) не имеют полномочий приказать банку заблокировать счет того или иного человека. Однако есть законный механизм, который может привести к аресту банковских карт.

Что нужно знать:

Блокировка возможна только через исполнительную службу.

Основанием является штраф за нарушение воинского учета

На добровольную оплату дается 15 дней

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Блокировка карточек из-за неявки в ТЦК: как это работает в ПриватБанке".

Законный механизм блокировки карт работает через исполнительную службу. То есть, военкомат выписывает штраф по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен в зависимости от конкретного нарушения. После этого человек получает постановление о штрафе и имеет 15 дней для добровольной оплаты. Если штраф не уплачен, ТЦК передает дело в Государственную исполнительную службу.

Статья 210-1. Скриншот: Верховная Рада

Именно с этого момент открывается исполнительное производство — точно так же, как при любых других долгах перед государством.

В этом случае исполнитель накладывает арест на банковские счета должника согласно Закону "Об исполнительном производстве". Это обыкновенная процедура, которую применяют для взыскания алиментов, штрафов за нарушение ПДД, коммунальных задолженностей.

Стоит напомнить, что весной прошлого года депутаты приняли новый мобилизационный закон №3633-IX. Сначала в проекте была норма об автоматической блокировке банковских карт для тех, кто не появляется в ТЦК. После общественного обсуждения эта норма была исключена из окончательной редакции.

