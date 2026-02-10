Військовий квиток як квиток у майбутнє: чому громадяни Куби воюють проти України

Експерт назвав дві речі, якими іноземців заманюють в російську армію

Для громадян Куби участь у війні на боці Кремля є насамперед способом вирватися з бідності та отримати шанс на легалізацію у Росії. В умовах, коли більшість населення острівної держави живе за межею бідності, обіцянки багатотисячних виплат і громадянства спонукають до підписання контрактів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, стимулом для кубинців до підписання контракту може бути отримання російського громадянства і, відповідно, можливість легально залишитись у РФ.

Крім того, вступати на службу у ЗС РФ громадян цієї острівної країни мотивує звичайна матеріальна вигода. Адже у 2023 — 2024 роках 70% населення Куби знаходилося за межею бідності, а середня місячна зарплата становила еквівалент $15-18.

"Згідно з контрактом, російське Міністерство оборони обіцяло виплачувати кубинцям приблизно 2 тисячі доларів на місяць", – каже експерт.

Контрактники у російській армії отримують щомісячні виплати. Також їм видають гроші під час підписання контракту та у разі поранення чи смерті. Щомісячні виплати для учасників війни починаючи з липня 2023 року і до тепер становлять суму від 204 тис. руб. (близько $2400).

Нагадаємо, у 2023 році МЗС Куби заявило, що російська мережа вербувала громадян Куби на території острова. Після успішного залучення цих людей направляли до складу формувань ЗС РФ, що беруть участь у боях в Україні.