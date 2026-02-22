Рус

Прощена неділя 2026: красиві картинки для привітання близьких українською мовою

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Голуби миру Новина оновлена 22 лютого 2026, 11:28
Голуби миру. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Нехай Прощена неділя очистить думки і заспокоїть серце

Прощена неділя у 2026 році припадає на 22 лютого — це останній день перед початком Великого посту в православній традиції. Її ще називають Сиропусною неділею. Суть свята проста, але глибока — попросити вибачення і самому пробачити, щоб увійти в піст без образ.

Зробити це треба словами "Прости мене" — і відповідати "Бог простить, і я прощаю". У народній традиції цього дня ще й збиралися родиною за столом.

Головний меседж Прощеної неділі — не формальність, а реальний крок назустріч. Привітання із цим днем — це знак про те, що ви цінуєте людину, у якої просите пробачення.

"Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним. Барвиста картинка точно викличе посмішку у ваших близьких у це світле свято.

З прощеною неділею картинки українською мовою
Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Картинки прощена неділя
Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Листівки прощена неділя
Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Прощена неділя вітання
Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Прощена неділя листівки
Листівки для привітання з Прощеноб неділею. Фото: blik.ua
Прощена неділя картинки
Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: blik.ua

Раніше "Телеграф" розповідав про заборони у Прощену неділю. Цього дня потрібно просити пробачення та прощати.

Теги:
#Картинки #Листівки #Прощена неділя #Привітання