Прощена неділя 2026: красиві картинки для привітання близьких українською мовою

Нехай Прощена неділя очистить думки і заспокоїть серце

Прощена неділя у 2026 році припадає на 22 лютого — це останній день перед початком Великого посту в православній традиції. Її ще називають Сиропусною неділею. Суть свята проста, але глибока — попросити вибачення і самому пробачити, щоб увійти в піст без образ.

Зробити це треба словами "Прости мене" — і відповідати "Бог простить, і я прощаю". У народній традиції цього дня ще й збиралися родиною за столом.

Головний меседж Прощеної неділі — не формальність, а реальний крок назустріч. Привітання із цим днем — це знак про те, що ви цінуєте людину, у якої просите пробачення.

"Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним. Барвиста картинка точно викличе посмішку у ваших близьких у це світле свято.

Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Листівки для привітання з Прощеноб неділею. Фото: blik.ua

Листівки для привітання з Прощеною неділею. Фото: blik.ua

