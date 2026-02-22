Рус

Рушники знову будуть м’якими: який простий засіб додати у пральну машину

Марія Швець
Прання рушників
Прання рушників. Фото instagram.com

Ці поради вам знадобляться

Багатьом знайома ситуація, коли після кількох циклів прання махрові рушники стають жорсткими, грубими й неприємними на дотик. Основна причина — накопичення залишків порошку та мінералів із води, які осідають на ворсинках і "склеюють" їх. Чим частіше використовується забагато мийного засобу або висока температура, тим швидше тканина втрачає пухкість. Проте існує простий спосіб, який давно застосовують у готелях, щоб рушники залишалися м’якими навіть після десятків прань. Про це повідомляє "Express".

Як повернути рушникам м’якість

Один із найефективніших методів — використання звичайного столового оцту. Його додають у відсік для кондиціонера під час прання. Для повного завантаження барабана достатньо приблизно однієї склянки оцту, а пральний порошок засипають у стандартний відсік.

Прати рушники рекомендується при температурі 40°C у звичайному режимі. Така процедура допомагає розчинити залишки мийних засобів і нейтралізувати жорсткість води. Повторювати її достатньо раз на місяць або тоді, коли рушники починають втрачати м’якість.

Якщо виникає занепокоєння щодо запаху оцту, варто увімкнути додаткове полоскання — після висихання сторонній аромат повністю зникає.

Додаткові поради для ідеальної текстури

Після завершення прання рушники бажано кілька разів добре струсити — це допомагає розпушити ворс і запобігти його злипанню. Не варто сушити їх на гарячих батареях або під прямим сонцем, адже пересушування робить тканину жорсткішою. Найкращий варіант — природне сушіння в добре провітрюваному приміщенні.

Дотримання цих простих правил дозволяє зберегти рушники м’якими, пухнастими й приємними до тіла надовго — без дорогих засобів і зайвих витрат.

