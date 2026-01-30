"Є два сценарії". Як Україна може виграти війну без загрози нового нападу

Тиск на Росію та Путіна досі не дав бажаного результату

Фактично для України існує два сценарії справжнього завершення війни, яке не супроводжуватиметься новим нападом Кремля. Обидва варіанти закінчуються поразкою Росії.

Про це Тарас Загородній — керуючий партнер Національної антикризової групи, політтехнолог і політичний експерт, розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

Що треба знати:

В економічному занепаді Росії велику роль можуть відіграти США

Не тільки розпад РФ може забезпечити Україні перемогу

Процес витіснення Росії з нафтового ринку буде неможливо зупинити

За словами Загороднього, сценарії тиску на Росію та президента Володимира Путіна виглядають не дуже реалістичними. Адже за чотири роки війни санкції та будь-які спроби США завершити війну нічим не закінчились.

"Війна буде виграна Україною у двох варіантах. Або Путін здохне, або російська економіка здохне", — каже політтехнолог.

На його думку, неймовірніший другий варіант, коли в Росії почнуться незворотні процеси, які Путін не зупинить. Тобто поступово держава занепадатиме та все більше буде грузнути у власних проблемах, а не зовнішніх.

Однак не слід забувати й про нафтові компанії США, які тільки й чекають миті, аби витіснити Росію з ринку. Завгородній каже, що такий момент вже наближається і в такому разі Москва втратить одне з головних джерел доходу.

"США зроблять це не через любов до України, вони просто хочуть заробити грошей. Вони там зголодніли під час років Байдена", — каже експерт.

І якщо дійсно Росія втрачатиме своє місце на нафтову ринку зупинити цей процес не вдасться, а згодом посипиться й економіка Кремля. Ба більше, навряд чи еліти Москви спокійно спостерігатимуть за цими процесами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для України "енергетичне перемир’я" має подвійний ефект.