Більшість неправильно відклеює стікери: як ними користуватись, щоб не скручувався папір

Потрібно просто змінити "напрямок" відриву

Стікери давно стали незамінним атрибутом офісу, школи чи дому. Вони допомагають робити записи, нагадування та позначки, але у більшості є одна дратівлива проблема — папірці загортаються догори, і прочитати записане стає складно.

У чому проблема та як правильно відривати наліпки, пояснив "Телеграф".

Чому стікери скручуються і як цього легко уникнути

Як виявилося, причина не в якості наліпки, а у способі її відклеювання. Більшість людей тягне листки знизу вгору, що призводить до того, що клей і папір деформуються. Насправді все набагато простіше: щоб стікер залишався рівним і його було легко читати, його потрібно відривати вбік — зліва направо.

Ця проста звичка допомагає уникнути загортання папірця і робить роботу зі стікерами набагато зручнішою. Тепер навіть дрібні записки на моніторі, дошці чи столі залишатимуться читабельними.

