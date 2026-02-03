На засідання Ради прийшло рекордно мало нардепів: що мали розглядати та скільки голосів потрібно

Навіть виступ генсека НАТО не вплинув на кількість

У вівторок, 3 лютого, відкрилась 15-та сесія Верховної Ради. Однак кількість депутатів на засіданні критично низька, що не дозволяє навіть прийняти деякі рішення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. "Телеграф" розповість, скільки нардепів має бути на засіданні, аби прийняти рішення та який порядок денний 3 лютого.

Що треба знати:

На відкритті 15-ї сесії ВР у залі було 219 депутатів

На порядку денному 3 лютого щонайменше розгляд 8 законопроєктів

Офіційно парламенті налічується 392 народних депутати

Як повідомив Железняк, під час відкриття засідання були присутні 219 депутатів. І це попри те, що на засіданні виступав генсек НАТО Марко Рютте.

Зауважимо, що для того, щоб Верховна Рада України була повноважною та могла голосувати необхідна присутність більшості від конституційного складу, тобто мінімум 226 голосів. 3 лютого на засіданні було 219 депутатів, тобто не вистачило сімох осіб.

Скільки депутатів було на засіданні Ради 3 лютого

Який був порядок денний 3 лютого

перше читання. №14067 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання

№14067 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання повторне друге читання. №13219 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

№13219 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел перше читання. №14216 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики

№14216 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики друге читання. №13450 — Проєкт Закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес

№13450 — Проєкт Закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес питання ратифікації. №0339 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ; №0363 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні; №0348 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення України; №0323 — Проєкт Закону про приєднання України до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин.

Чому так мало депутатів на засіданні

За словами Железняка, згідно з Конституцією нова сесія обов'язково відкривається в перший вівторок лютого, тобто 03 лютого 2026 року. Однак засідання наклалось на міжнародні відрядження.

"Відповідно одразу планували лише формально відкрити сесію і далі всі голосування провести з 10-го лютого. Просто формально виконали вимогу Конституції", — каже нардеп.

