"Золота ера" добігає кінця? Чому Винниківська тютюнова фабрика Козловського шукає інвестора

Річний прибуток фабрики становить мільйони доларів

Останні тижні по тютюновому ринку пішли чутки, що Винниківська тютюнова фабрика може змінити власників. Називають навіть конкретну суму, за яку нинішні власники готові її віддати — 170 мільйонів доларів.

Що варто знати:

Річний дохід підприємства складає близько 100 мільйонів доларів

Винниківська тютюнова фабрика має "посилений імунітет" від правоохоронців

Її продукція йде контрабандою в Європу у величезних обсягах

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст Євген Плінський. За його інформацією, деякі потенційні інвестори шукають необхідну суму в європейських фінансових установах.

І це зрозуміло, адже вкладати свої кошти в хоч і прибутковий, але ризиковий об’єкт мало хто з інвесторів наважиться. Саме тому шукають під це кредитний ресурс, — пише журналіст

Чому незмінні бенефіціари фабрики готові відмовитися від неї

Плінський нагадує, що 53% нелегального ринку сигарет займають вироби для duty free (мережа магазинів безмитної торгівлі у зонах міжнародних аеропортів, морських портів або на прикордонних пунктах пропуску). Половина з них — за брендом Compliment, які, виробляють Винники.

За скромними підрахунками, річний дохід фабрики складає сьогодні близько 100 мільйонів доларів. Навряд чи є логіка позбуватися такого активу, який, окрім стабільно зростаючих прибутків, має посилений імунітет від правоохоронців, — наголошує журналіст

Він додав, що окрім цього, від початку повномасштабної війни у 2022 році саме Винниківська тютюнова фабрика нібито отримала від правоохоронних структур негласну монополію на контрабанду сигарет в Європу. За даними журналіста, ті, хто хоче займатися промисловою контрабандою сигарет, отримати на це негласну згоду від силовиків можливо лише за умови вивезення сигарет, вироблених у Винниках.

Зверніть увагу на всі затримання сигарет європейськими митниками. Це буде, якщо не Compliment, то Lifa або Marvel. Згадайте навіть епізоди з контрабандою під прикриттям дипломатичних вантажів, які організували прикордонники Дейнеко. Там теж були виключно Lifa та Compliment. При цьому з українського боку затримуються вироби всіх інших виробників або контрафакт, і майже ніколи — продукція Винників. Магія, — пише Плінський

Враховуючи вищесказане незрозуміло, чому бенефіціари фабрики заговорили про можливий продаж активу. Відповідь на це питання ще треба буде з’ясувати, додає журналіст та висуває два припущення.

Можливо, у бенефіціарів виникло відчуття, що час "золотої ери" Винників добігає кінця? Що реформа БЕБ, перезавантаження митниці та останні активності НАБУ вказують на те, що пора згортатися, і краще це робити саме таким чином, — розмірковує Плінський

А можливо, додає він, контрабандне просування брендів фабрики в Європі йде настільки добре, що фабрику вирішили просто релокувати через продаж. Наприклад, у Польщу чи Угорщину.

Ці питання поки без відповіді, але те, що на нелегальному тютюновому ринку відбуваються якісь рухи, — факт, — резюмував Плінський

Хто володіє Винниківською тютюновою фабрикою

Варто зазначити, що зараз офіційний власник "Національного виробника" (Винниківська тютюнова фабрика) – мешканець м. Винники Львівської області Руслан Бицький, а директор – Ростислав Павлів. Хоча ще до кінця 2022-го року офіційним керівником компанії був Григорій Козловський.

Офіційно він вийшов зі складу засновників, але його донька Софія Максимець-Козловська володіє виробничими приміщеннями фабрики. За інформацією "Телеграфу", Григорій Козловський все ще має вплив на ТОВ "Національний виробник" та фактично є реальним власником компанії.

