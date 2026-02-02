Є дві причини: військовий експерт пояснив, чому Росія посилила атаки на залізницю

Пріоритети окупантів в ударах по Україні змінились

Росіяни продовжують активно атакувати не тільки енергетичні об'єкти, а й залізницю. Їхня тактика спрямована на знищення транспортної інфраструктури та психологічний тиск на українців.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, удари по залізниці впливають не тільки на цивільних, а й на фронт.

Що треба знати:

Внаслідок атаки по залізниці блокуються перекидання резервів

Головна мета атак Росії — максимально ускладнити життя українцям на фронті та в містах

Росіяни намагаються зробити в Україні блекаут та нагнати паніку на населення

Снєгирьов каже, що наразі добре помітно як змінились пріоритети окупантів: від атак на енергетику вони перейшли до планомірного знищення транспортної інфраструктури України.

"Така стратегія спрямована на одночасне вирішення військових і психологічних завдань: блокування перекидання резервів на фронт і створення нестерпних умов для цивільного населення в період зимових холодів. Під прицілом опинилися критичні вузли залізниці, що безпосередньо впливає на можливість людей покинути небезпечні регіони в разі критичних навантажень на енергосистему", — пояснює експерт.

Росія атакувала поїзд "Барвінкове — Львів — Чоп". Фото: ДСНС

Він додає, що йдеться про удари по транспортній, логістичній інфраструктурі України. За два дні "енергетичного перемир'я" Росія завдала ударів по залізниці, постраждали локомотивні депо, рухомий склад і, відповідно, місця ремонту та формування рухомого складу. Наразі Кремль оновив тактику атак і вона стала ще небезпечнішою.

"Синхронізація атак на теплопостачання та транспорт має на меті максимально ускладнити життя у великих населених пунктах, фактично перетворюючи мирних жителів на заручників блекауту", — каже Снєгирьов.

Окрім того, що удари по поїздах УЗ, депо лякають людей, які бояться евакуюватись, вони ускладнюють логістику Сил Оборони. Адже залізничним сполученням можна перевозити вантажі в набагато більших обсягах, ніж автомобільним транспортом. Саме через це багато військових вантажів в Україні перевозяться залізницею.

Снєгирьов пояснює, що Росія розраховує на те, що УЗ буде зайнята цивільними проблемами та не зможе оперативно перекидати військові вантажі з заходу на схід. Однак використання автомобільних шляхів не завжди можливе.

"Противник продовжує удари по українській залізниці з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями. Ворог має на меті заблокувати основні маршрути, а також намагається заблокувати резервні", — резюмує експерт.

Удари по залізниці УЗ

30 січня 2026 року Росія здійснила 7 ударів дронами по залізничних об’єктах, зокрема на станції Синельникове.

року Росія здійснила 7 ударів дронами по залізничних об’єктах, зокрема на станції Синельникове. 27 січня ворог атакував дронами пасажирський потяг "Барвінкове — Львів — Чоп". На борту перебував 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. Були поранені та шестеро загиблих.

Наслідки атаки на поїзд "Барвінкове — Львів — Чоп". Фото: ДСНС

11 січня внаслідок нічних обстрілів РФ знову постраждала залізнична інфраструктура. Поранення отримали працівники "Укрзалізниці", а десятки поїздів були змушені курсувати із затримками та за зміненими маршрутами.

внаслідок нічних обстрілів РФ знову постраждала залізнична інфраструктура. Поранення отримали працівники "Укрзалізниці", а десятки поїздів були змушені курсувати із затримками та за зміненими маршрутами. 22 грудня неподалік Коростеня на Житомирщині російський БпЛА атакував вантажний потяг. Той зійшов з рейок і спровокував аварійну ситуацію для іншого потяга, який рухався по суміжній колії.

неподалік Коростеня на Житомирщині російський БпЛА атакував вантажний потяг. Той зійшов з рейок і спровокував аварійну ситуацію для іншого потяга, який рухався по суміжній колії. У ніч на 15 грудня окупанти атакували безпілотниками залізничну вузлову станцію у П'ятихатках на Дніпропетровщині.

окупанти атакували безпілотниками залізничну вузлову станцію у П'ятихатках на Дніпропетровщині. У ніч на 6 грудня 2025 року під авіаційним ударом опинився великий залізничний вузол у Фастові біля Києва. Росіяни цілеспрямовано знищили місцевий вокзал, моторно-вагонне депо і близько 27 вагонів приміських потягів, що курсували на маршрутах Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

