На вулицю краще не виходити: у яких областях суттєво погіршилась якість повітря (карта)

У вівторок, 17 березня, на заході України фіксують погіршення якості повітря. В ньому зафіксовано підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.

Згідно з даними спеціалізованого сайту SaveEcoBot, проблему виявлено у чотирьох областях: Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській.

Карта забруднення повітря на заході України 17 березня 2026

На Тернопільщині забруднення перетнуло червону позначку у місті Бережани. Там воно становить 154 одиниці при нормі 150.

Карта забруднення повітря у Тернопільській області 17 березня 2026

На південному заході Львова такий же показник. При цьому ситуація з якістю повітря в регіоні погіршується з кожною годиною.

Карта забруднення повітря у Львові 17 березня 2026

А у місті Судова Вишня на Львівщині зафіксовано забруднення в 157 одиниць.

Карта забруднення повітря у Львівській області 17 березня 2026

Ще гірший стан повітря у Чернівцях. В одному з районів обласного центру показник якості вже 159 одиниць.

Карта забруднення повітря у Чернівцях 17 березня 2026

Найгірша ситуація склалася у місті Надві́рна Івано-Франківської області. Там фахівці зареєстрували 164 одиниць – тобто на 14 вище норми.

Карта забруднення повітря в Івано-Франківській області 17 березня 2026

В таких умовах не варто зайвий раз виходити на вулицю та бажано утримуватися від провітрювання.

Раніше щонайменше у двох містах українці побачили дивне явище. Вулицями Чернівців та Львова нібито прокотились піщані бурі.