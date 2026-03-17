На вулицю краще не виходити: у яких областях суттєво погіршилась якість повітря (карта)
В таких умовах не варто відчиняти вікна
У вівторок, 17 березня, на заході України фіксують погіршення якості повітря. В ньому зафіксовано підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу.
Згідно з даними спеціалізованого сайту SaveEcoBot, проблему виявлено у чотирьох областях: Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській.
На Тернопільщині забруднення перетнуло червону позначку у місті Бережани. Там воно становить 154 одиниці при нормі 150.
На південному заході Львова такий же показник. При цьому ситуація з якістю повітря в регіоні погіршується з кожною годиною.
А у місті Судова Вишня на Львівщині зафіксовано забруднення в 157 одиниць.
Ще гірший стан повітря у Чернівцях. В одному з районів обласного центру показник якості вже 159 одиниць.
Найгірша ситуація склалася у місті Надві́рна Івано-Франківської області. Там фахівці зареєстрували 164 одиниць – тобто на 14 вище норми.
В таких умовах не варто зайвий раз виходити на вулицю та бажано утримуватися від провітрювання.
Раніше щонайменше у двох містах українці побачили дивне явище. Вулицями Чернівців та Львова нібито прокотились піщані бурі.