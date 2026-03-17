В Україні виставили на продаж елітний "мікроавтобус Януковича": що у ньому особливого (фото, відео)

Сьогодні доля автомобілів із гаража Януковича невідома

В Україні продається "машина Януковича" Стверджується, що мікроавтобус Chevrolet Express насправді належав експрезиденту України, який втік.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах. На думку автора, лише у тюнінг було вкладено близько 100 тисяч доларів.

Як виглядає "машина Януковича"

У ролику видно, що кожне сидіння, обтягнуте бежевою шкірою, має підігрів, вентиляцію і функцію масажу. У салоні є мінібар, підсвічування, кінотеатр, штори розсуваються автоматично.

Об’єм двигуна становить 5,3 літра, пробіг — 60 тисяч кілометрів, каже автор.

Продавець не називає точну ціну, проте каже, що вона становить менше ніж 40 тисяч доларів.

У коментарях сумніваються, що транспортний засіб справді належав Віктору Януковичу та звертають увагу на єврокилимки у салоні.

Проте продавець обіцяє довести приналежність авто під час зустрічі.

Колишній президент їздив на таких авто

Варто зазначити, що колишній президент користувався подібними машинами. Ще в той час, коли він був при владі, повідомлялося про його поїздки на Chevrolet Express Explorer Limited SE. Також збереглися архівні фото.

Фото з архіву "Преступности.НЕТ", 21 вересня 2012 року

Фото з архіву "Преступности.НЕТ", 21 вересня 2012 року

Зазначалося, що президентський автомобіль – найкращий із серії Chevrolet Express. У салоні оздоблення виконане з дерева та шкіри, всередині є бортовий комп’ютер, телевізор, програвачі, датчик світла, дощу, підігрів сидінь, гідропідсилювач керма, кондиціонер, люк, круїз-контроль, електричне регулювання сидінь та інше.

У 2013 році навіть на вторинному ринку таке авто коштувало понад 1 мільйон гривень.

Яка доля гаража Януковича?

13 автомобілів, п’ять із яких належали до класу люкс, у 2014 році оцінили у два мільйони доларів. 23 лютого їх описали правоохоронці, завантажили на евакуатори та у супроводі ДАІ відвезли до Межигір’я. Цікаво, що до пункту призначення доїхали не всі. Дорогою зникли п’ять тих самих елітних авто.

Згодом три машини – броньований бус, Range Rover та Bentley були знайдені під офісом учасника Революції Гідності Анатолія Жернового (сотника "Ведмедя").

За кілька днів він на пресконференції заявив, що передав машини правоохоронцям.

Ще один броньований бус марки Chevrolet помітили у тодішнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Але і Ярош заявив, що нібито передав його поліції. Хоча ніхто його так і не бачив.

Броньований Chevrolet Express із гаража Януковича

Куди зник Mercedes, невідомо. Варто зазначити, що з 8 машин, які все-таки довезли до Межигір’я, незабаром зникло ще п’ять. Пікап та джип забрав "Правий сектор", якому вони знадобилися в АТО. Нібито знайшлися власники трьох інших автомобілів, які подали документи.

Журналістам ICTV, які розшукували машини Януковича, так і не вдалося побачити їх ані на штрафстоянці, де вони мали знаходитися, ані деінде.

Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович, крім відомого Межигір’я, мав у Київській області ще одну "таємну" резиденцію. Її знищила російська армія.