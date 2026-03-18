Тільки не давайте гроші у борг: що категорично заборонено робити 18 березня

У цей день наші пращури спостерігали за погодними прикметами

У середу, 18 березня, православна та греко-католицька церква вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 31 березня.

Церковне свято 18 березня

Цього дня, 18 березня, за новим стилем віруючі вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Цей визначний богослов IV століття пройшов шлях від ченця до глави Єрусалимської кафедри.

Святитель Кирило увійшов в історію не лише як захисник православ’я, а й як милосердний пастир: під час голоду в Єрусалимі він пожертвував усе особисте майно на їжу для городян.

Його принципова боротьба з аріанською єрессю призвела до конфліктів з єпископами-опонентами та владою, через що він тричі вирушав у вигнання. Остаточно повернутися до служіння він зміг лише за імператора Феодосії Великого. Спадщина святителя включає цінні тлумачення Євангелія та духовні повчання.

Що не можна робити цього дня?

Не можна позичати гроші і брати в борг — це може призвести до фінансових проблем і сварок.

Не слід носити чужі речі або обмінюватися одягом — можна перетягнути на себе чужі проблеми та неприємності.

Не можна розповідати за столом про чужі недоліки та обговорювати будь-кого — можна подавитися.

Погодні прикмети на 18 березня

Якщо на ліщині з’явилися молоді сережки — морозів більше не буде.

Якщо в повітрі мошкара літає або чути комариний писк — улітку буде багато ягід та грибів.

Якщо зацвіла мати-й-мачуха — до тепла та сонячної погоди.

Якщо прилетіли лебеді — холод остаточно пішов.

