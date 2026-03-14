Потужні магнітні бурі накрили планету. Коли вони закінчаться та які меми вже штампують українці

Пік припаде на вихідні

У суботу, 14 березня, планету накрила потужна магнітна буря. Її оцінюють майже у 5 К-індексів. На тлі цього українці вже створили тематичні меми.

За даними Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, закінчитись бурі мають 16 березня. Зауважимо, що науково влив на здоров'я цього явище не доведено.

У мережі жартують не тільки про те, що пару днів майже будь-які негаразди можна називати наслідком бурі. Чимало мемів було про те, що магнітні бурі буквально підкошують людей. Адже є думка, що метеочутливі особи можуть почуватись погано в ці дні. Однак на противагу цьому є жарти про те, що ні магнітні бурі, ні ретроградний Меркурій не можуть так вибити з колії, як звичайне життя.

Меми про магнітні бурі

Меми про магнітні бурі

Меми про магнітні бурі

Що відомо про магнітні бурі у березні

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, з 13 по 16 березня на планету обрушаться магнітні бурі. Їхній пік припаде на суботу, коли буде сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень). Це відповідає середнім магнітним бурям.

Магнітні бурі. Фото: відкриті джерела

Магнітні бурі 14 березня. Дані: SWPC

Додамо, що магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи вплине на погоду в Україні те, що у Сахарі випав сніг.