Втратила дитину у 25 років, а тепер ростить двох малят. Як зараз виглядають доньки Лізи Глінської (фото)

Тетяна Кармазіна
Ліза Глінська Новина оновлена 14 березня 2026, 11:31
Ліза Глінська. Фото Колаж "Телеграфу"

Двійнятам ще немає і двох років

Відомий кондитер і переможниця другого сезону "МастерШеф" Ліза Глінська тривалий час зберігала в секреті біль, який пережила у 25 років — втрату первістка через помилку лікарів. Через роки доля винагородила зірку.

Сьогодні Глінська — щаслива мати двох чарівних дівчаток, за розвитком яких стежать півмільйона підписників 42-річного кулінара в соцмережі Instagram. "Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя зірки "МастерШефу" і як підросли її діти.

Трагедія у першому шлюбі

Перший шлюб Глінської розпався після трагічної втрати дитини. Це сталося у пологовому будинку в Ялті, коли їй було 25 років. Родовий процес у Лізи зупинився після того, як акушерка проколола плодову бульбашку, розповіла шеф-кухар в інтерв’ю Аліні Доротюк у 2024 році. За її словами, лікарка, ввівши її в оману, дала таблетки для стимуляції пологів, але заявила, що це вітаміни. УЗД жінці не зробили при зверненні до клініки, і лікарі запізно помітили, що пуповина обвила шию дитини.

Новий шанс

20 травня 2022 року Глінська стала дружиною українського підприємця Максима Большакова, у якого від попередніх стосунків є син. Вони познайомилися у 2001 році.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Дочки Лізи та її чоловіка, Поліна та Соломія, народилися у листопаді 2024 року. Дівчатка з’явилися на світ трохи раніше терміну, що змусило батьків неабияк похвилюватися, проте малюки швидко зміцніли. Станом на весну 2026 року дівчаткам вже виповнилося 1 рік та 4 місяці.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза часто публікує фото та відео дочок у соціальних мережах. Малята ростуть справжніми модницями: на сімейних святах та таїнстві хрещення вони позували в однакових білих сукнях з мереживом.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нині родина живе у просторому орендованому будинку під Києвом, де Ліза облаштувала для дівчаток ідеальний простір для ігор та розвитку.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

