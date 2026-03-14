Орбан чи Мадяр? Хто для України кращий та які прогнози на вибори в Угорщині

Експерти не відкидають влип Росії на виборчий процес

В результаті майбутніх виборів в Угорщині, де змагатимуться чинний прем'єр Віктор Орбан та Петер Мадяр, українсько-угорські відносини зміняться, однак не варто покладати великих надій на зміну влади. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловили політичні експерти.

Позитивних змін не буде? Хто для України краще: Орбан чи Мадяр

Експертка з політики Угорщини в аналітичному центрі AdAstra, адвокаційна менеджерка з євроінтеграції Центру прав людини Zmina Анастасія Даців вважає, що, незважаючи на результати виборів, після квітня швидше за все буде деескалація відносин у трикутнику Україна-Угорщина-ЄС.

"Уся політична кампанія Орбана (не лише перед виборами, це те, на чому побудована ідеологія "Фідес") обертається навколо стратегії "розпалювання страху" серед населення – чи то мігранти, чи захоплення Угорщини Брюсселем, чи війна в Україні. Тому, у випадку перемоги "Фідес" більше не потрібно буде продовжувати таку агітацію, а й відповідно – штучно загострювати ситуацію та шукати нові "кризи", щоб підвищити рейтинги серед електорату", — каже експертка.

Водночас очікувати разючих змін за перемоги лідера партії "Тиса" Мадяра не слід. На думку Даців, ймовірніше він поліпшить відносини з Києвом, але вони не будуть занадто хорошими. Тут не слід забувати, що Мадяр тривалий час входив в партію Орбана "Фідес". Це певним чином формувало його політичні погляди.

"Звісно, Угорщина за правління Мадяра буде кращою країною-сусідкою для нас, але на повноцінне автоматичне врегулювання всіх політичних диспутів надіятися не варто", — резюмує експертка.

Мадяр кардинально змінить курс Угорщини? Які прогнози для Європи та Росії

Як каже Віталій Дячук, аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та проєкту Re:Open Ukraine, ймовірніше Росія буде втручатись у вибори в Угорщині, як робила це в Молдові.

"Мені здається, що зараз найвища точка конфронтації між Києвом і Будапештом, як мінімум з 22-го року з часу повномасштабного вторгнення. Але я б не став називати це піком, тому що до дня виборів, до 12-го квітня, залишається ще майже місяць", — каже експерт.

На його думку, логіка цієї передвиборчої компанії Орбана не передбачає якогось затишшя, майже щодня лунають заяви в бік Києва. Спочатку були погрози щодо нафтопотоку "Дружба", а пізніше — затримання інкасаторів "Ощадбанку".

"Антиукраїнська риторика "Фідес" ідеально підходить, адже вона апелює до страху перед війною, перед тими загрозами, які малюються з боку України. Це дозволяє якраз Орбану виглядати таким собі захисником угорського миру", — пояснює Дячук.

Щодо можливої накрутки голосів, експерт каже, що навіть зараз рейтинг партій "Фідес" та "Тиса" різниться трохи більше за статистичну похибку. Окрім того, гучні заяви Орбана вже дають свої плоди, адже спостерігається приріст його рейтингу.

"При цьому Орбан всіма силами намагається показати, що він готовий домовлятися, він готовий йти на переговори, надсилає делегацію, якій дає доручення вийти на контакт з українським керівництвом. Але робиться це у неприйнятний для України спосіб", — каже експерт.

Водночас Дячук вважає, що не треба покладати великих позитивних сподівань на перемогу Мадяра. Адже наразі він доволі обережний у своїх висловах. Лідер "Тиси" з одного боку досить проугорський, а з іншого — проєвропейський.

"Можна сподіватися на те, що Угорщина у випадку перемоги опозиції буде намагатися вийти із залежності від Росії, від її енергетичних ресурсів, політичних тощо. Ймовірніше градус напруження у міждержавному, міжурядовому вимірі спаде. Тобто не будуть застосовуватися якісь обмеження чи блокування щодо України, щодо санкцій проти Росії", — пояснює аналітик.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари Україна може перестати отримувати через Угорщину.