Україна виграла першу командну медаль на Паралімпіаді-2026
Синьо-жовті були дуже близькі до "золота"
У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулася змішана лижна естафета 4х2,5 км. Збірна України здобула срібну нагороду.
Що потрібно знати
- Українці втратили перемогу на останньому колі
- Синьо-жовті виграли "срібло" у перших командних перегонах на Іграх
- Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року
"Срібло" Паралімпіаді Україні принесли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко. Про це повідомляє "Телеграф". Перемогу в естафеті здобули американці, третє місце посіли китайці.
Зазначимо, на Паралімпійських іграх в Італії триває восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у лижних естафетах. У суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 "золота". Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". У п’ятницю, 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібні та 2 бронзові нагороди.
Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.
Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.