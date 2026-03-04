Залишитесь боржником на весь рік: категорично не робіть цього 4 березня, щоб день був успішним

Не варто 4 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У середу, 4 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять подвижника Герасима Йорданського. За старим стилем це свято припадало на 17 березня.

Герасим Йорданський — християнський подвижник V століття і засновник монастиря в пустелі біля річки Йордан. Він жив у суворості, обравши усамітнення.

З його ім’ям пов’язана відома легенда про лева: святий витяг у звіра скалку з лапи, і той став лагідним і відданим. Коли Герасим помер, лев відмовився від їжі й помер на могилі свого друга. На іконах святого Герасима зображують із левом біля ніг.

Що можна робити 4 березня:

Сьогодні віряни звертаються з молитвами до святого Герасима, просять терпіння, захисту від зла та зміцнення віри;

За народними звичаями в цей день слід добре провітрити будинок, щоб впустити свіжу енергію весни та позбутися негативу;

За старих часів на Герасима робили обереги з ялівцю, а підлогу підмітали віником з полину, вірячи, що це очищає житло від усього поганого;

Вважається добрим знаком викинути старе взуття, щоб разом із ним з дому пішли хвороби, бідність та неприємності;

Народне свято 4 березня також вважалося вдалим днем для посіву та посадки будь-яких культур. Все посіяне цього дня дасть добрий урожай.

Герасим Йорданський

Що не можна робити 4 березня:

Цього дня не варто сваритися, підвищувати голос та з’ясовувати стосунки, інакше можна відлякати успіх;

Не рекомендується заздрити та бажати комусь зла, щоб не накликати на себе фінансові труднощі та проблеми в сім’ї;

Великих, дорогих і важливих покупок сьогодні не робіть, вони будуть невдалими й можуть обернутися марними витратами;

Не можна цього дня позичати гроші та речі, інакше весь рік будете боржником;

Не слід викидати продукти та хліб, щоб не втратити достаток та добробут.

Приклади на 4 березня:

Ясна погода 4 березня — до сприятливого та плідного року.

Птахи шумлять і метушаться — до дощового літа.

