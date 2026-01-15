Війна може закінчитися раптово: американський генерал спрогнозував несподіваний фінал для режиму Путіна

Екскомандувач армії США назвав головну вразливість Кремля

Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році через економічне виснаження Росії та масштабні людські втрати. Не виключений раптовий колапс режиму Путіна, як це колись сталося з СРСР.

Що треба знати:

Бен Годжес вважає реальним завершення війни у 2026 році

Економічний тиск та великі втрати виснажують Росію

Можливий раптовий колапс російського режиму за історичним сценарієм

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

Детальніше читайте в матеріалі: "Режим Путіна впаде, а війна закінчиться вже цього року? Прогноз від Бена Годжеса"

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, який неодноразово висловлював надію на завершення війни у 2026 році, Годжес сказав:

"Не думаю, що президент Зеленський говорив би це без певної впевненості в такій можливості, адже давати хибну надію людям, які страждають, ніколи не має добрих наслідків".

Він додав, що якщо тиск на російську економіку триватиме, та Росія й надалі зазнавати близько тисячі солдатів втрат щодня, це реально. Важливо, щоб європейські країни продовжували підтримувати Україну.

"Та не думаю, що це буде поступовий процес. Можливо, всередині Росії раптово станеться щось таке, що змусить їх усвідомити: добре, ми маємо зупинитися. Що саме це буде — не знаю", – висловився генерал.

Також він поділився надією на повалення режиму у Росії, в результати якогоі до влади прийшов хтось більш розсудливий, ніж Путін.

"Але, як відомо, зміна влади в Росії ніколи не буває ані гладкою, ані легкою. Тож нам залишається лише чекати й спостерігати. Втім, я справді вважаю, що можливість більш позитивних змін на полі бою є цілком реальною", – сказав Годжес.

Екскомандувач армії США в Європі згадав розпад Радянського Союзу та падіння Берлінського муру. За його словами, ті події були абсолютним шоком — ніхто не очікував такого стрімкого колапсу.

Американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: Getty Images

"А далі Україна стала вільною, потім — Естонія, Латвія, Литва, Молдова та інші колишні радянські республіки й країни Варшавського договору. Майже ніхто не передбачав, що це станеться", – розповів він.

Генерал наголосив, він не стверджує, що історія повториться у 2026 році, але варто бути готовими й думати про наслідки, якщо це відбудеться.

"Я уважно стежу за цінами на нафту, а нині вони настільки низькі, що Росія не може й надалі функціонувати так, як раніше. Її економіка тримається на воєнній моделі. У певний момент люди починають це гостро відчувати, а солдати кажуть: "Досить", – зазначив він.

Екскомандувач армії США в Європі уточнив, що не знає де саме існує ця межа. Але він не впевнений, що росіяни здатні терпіти більше за будь‑кого, хоча дехто так вважає.

Крім того, Годжес заявив, що російська армія не може перемогти Сили оборони України на полі бою, що безпосередньо впливає на хід війни. Кремль не здатен нескінченно підтримувати такий темп залучення нових солдатів у свою армію.