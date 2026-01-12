Короткий перепочинок і знову сильний мінус: графік температурних гойдалок у Дніпрі з 14 по 20 січня

У Дніпро йде коротке потепління

Після затяжних морозів у Дніпрі з’являється обережна надія на перепочинок — морози дещо зменшаться. Але це не той випадок, коли можна ховати зимові куртки. Легке потепління вже на підході, і водночас відлік до нової хвилі холоду теж запущено.

Що варто знати

З 14 по 16 січня у Дніпрі очікується нетривале послаблення морозів до -4

Уже наступними вихідними температура повітря знову стрімко впаде до позначки -10°C

Після 20 січня місто охопить потужна хвиля холоду з нічними морозами до -15°C

За даними Ventusky, уже з середи, 14 січня, мороз у місті послабшає. Вночі та вдень температура коливатиметься в межах -8°C. 15 січня тенденція продовжиться — повітря прогріється ще більше, і вдень можна чекати близько -4°C. Для зими це виглядає майже як пауза на каву між холодними хвилями.

Погода у Дніпрі на 15 січня. Фото: ventusky

16 січня температура повітря триматиметься у межах -4°C. Втім, це потепління буде нетривалим. Уже в суботу, 17 січня, холод знову нагадає про себе — стовпчики термометрів опустяться до -12°C.

Погода у Дніпрі на 16 січня. Фото: ventusky

Починаючи з 20 січня, у Дніпрі прогнозують різке посилення морозів. Температура може сягати –15 градусів, особливо в нічні години. Така погода потребуватиме обережності — як для водіїв, так і для пішоходів.

Погода у Дніпрі на 19 січня. Фото: ventusky

Потепління у Дніпрі буде, але коротке і незначне. Якщо ви планували скористатися відносно м’якою погодою — часу небагато.

