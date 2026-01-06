Морози в -15 градусів накриють Одесу. Коли у місто прийде сувора зимова погода

Також очікується снігопад

Незабаром навіть південні області України, зокрема й Одесу, накриють сильні морози. Синоптики прогнозують значне похолодання до -15 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, 11 та 12 січня в Одеській області очікуються сильні морози. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли Одесу накриє сувора зимова погода

У неділю, 11 січня, прогнозується значне похолодання. Адже вже з ночі стовпчик термометра опустить до -11 градусів. Протягом дня значного потепління можна не чекати, адже температура становитиме -9 градусів. Окрім того, Одесу очікує значний снігопад до 1,5 мм опадів. Він почнеться ще зранку і ближче до обіду затихне.

Погода в Одесі 12 січня. Фото: скриншот з Ventusky

У понеділок, 12 січня, морози продовжать дужчати, адже термометр показуватиме до -14 градусів. Вдень температура повітря становитиме -9 градусів. Опадів на цей період синоптики не прогнозують.

Погода в Одесі 12 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Водночас, за даними weather.com, лише в ніч на 12 січня в Одесі стовпчик термометра опуститься до -11 градусів. А 11 січня місто накриватиме сніг.

Погода в Одесі 11-12 січня. Фото: скриншот з weather.com

Портал pogoda.meta.ua прогнозує сильні морози з 11 по 13 січня. В цей період температура коливатиметься від 0 до -9 градусів. У будь-якому випадку враховуючи усі прогнози, можна дійти висновку, що в цей період Одесу накриє сильне похолодання.

Погода в Одесі 11-12 січня. Фото: скриншот з pogoda.meta.ua

