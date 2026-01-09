По 2 тисячі гривень за сотку: як Льовочкіну вдалося купити 460 гектарів золотої землі у Карпатах за копійки

Ексрегіоналу допоміг "голландський" аукціон від АРМА

8 січня 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області за 89,5 млн грн. Раніше агентство планувало отримати за ці землі понад 1 млрд грн.

За даними аукціонів, масив був поділений на три лоти, по кожному з яких одночасно відбулися окремі торги.

Що потрібно знати:

АРМА продала 460 гектарів землі на Боржаві за 89,5 млн грн

Усі ділянки викупили пов’язані з родиною Льовочкіних особи

Ціна продажу виявилася вдвічі нижчою за стартову вартість

Земля у Карпатах за копійки

Усі аукціони проходили у форматі "голландського" — зі зниженням ціни від стартової до моменту згоди першого покупця. При цьому в кожному випадку брав участь лише один претендент, тому продаж фактично відбувся за мінімально можливою вартістю.

Так, ділянка площею 26,7366 га була продана за 5,4 млн грн за початкової ціни 10,4 млн грн, а 199,1488 га — за 39,1 млн грн замість стартових 75,2 млн грн. Обидва лоти придбав Андрій Вінграновський. Третя ділянка площею 234,77 га дісталася Ігорю Власюку за 45 млн грн за стартової ціни 88,2 млн грн. В результаті середня ціна однієї сотки землі становила близько 2 тис. грн.

При цьому ще у листопаді 2024 року в АРМА розраховували виручити за ці землі понад 1 млрд грн.

За даними Opendatabot, Андрій Вінграновський володіє ТОВ "Омбрі Інвестмент", що входить до "корпоративної групи сім’ї Льовочкіних", а також є чоловіком Юлії Льовочкіної. Ігор Власюк, своєю чергою, виступає засновником ТОВ "Боржава Есет", кінцевим бенефіціаром якого вказано Вінграновського.

Примітно, що у серпні 2025 року видання Bihus повідомляло про плани багаторічного глави адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна щодо будівництва гірськолижного курорту "Боржава". У цій афері не обійшлося без Владислава Каськіва, який першим накинув оком на ці землі.

Що не так з АРМА

Нагадаємо, у 2025 році Верховна Рада України ухвалила закон про реформу АРМА, який посилює вимоги до керівництва агентства, запроваджує прозорий конкурсний відбір за участю міжнародних експертів та оновлює механізм управління активами.

Навколо діяльності АРМА останнім часом було кілька скандалів. У липні 2025 року уряд звільнив керівника агентства — сама Олена Дума подала заяву на тлі майбутнього аудиту та реформування агентства.

Як повідомлялося в розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача, колишня керівниця АРМА Олену Думу була помічена журналістами поблизу "бек-офісу", що використовувався групою Тимура Міндіча для відмивання коштів.

Примітно, що фігурант "плівок Міндіча" Герман Галущенко за дивним збігом обставин проживав в особняку ексміністра Віталія Захарченка, заарештованому АРМА.

До кінця 2025 року уряд перевів координацію АРМА під керівництво прем’єр-міністра України Юлії Свириденко як спробу посилити контроль та ефективність роботи агентства.

Наразі триває конкурс на нового керівника АРМА з посиленим конкурсним відбором та міжнародною участю. До 19 січня 2026 року відповідна комісія прийматиме документи від усіх бажаючих очолити цю установу.

Раніше ми розповіли про те, що "Київгаз" витратив 5 млн на ексклюзивний автомобіль зі спальним місцем та панорамним дахом. Цікаво, що останніми роками компанією керує родич Сергія Льовочкіна, чоловік його сестри Андрій Вінграновський.