По 2 тысячи гривен за сотку: как Левочкину удалось купить 460 гектаров золотой земли в Карпатах за копейки

Экс-регионалу помог "голландский" аукцион от АРМА

8 января 2026 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало 460 гектаров земли на полонине Боржава в Закарпатской области за 89,5 млн грн. Ранее агентство планировало получить за эти земли более 1 млрд грн.

Согласно данным аукционов, массив был разделен на три лота, по каждому из которых одновременно состоялись отдельные торги.

Что нужно знать:

АРМА продала 460 гектаров земли на Боржаве за 89,5 млн грн

Все участки выкупили связанные с семьей Левочкиных лица

Цена продажи оказалась в два раза ниже стартовой стоимости

Земля в Карпатах за копейки

Все аукционы проходили в формате "голландского" — со снижением цены от стартовой до момента согласия первого покупателя. При этом в каждом случае участвовал лишь один претендент, поэтому продажа фактически состоялась по минимально возможной стоимости.

Так, участок площадью 26,7366 га был продан за 5,4 млн грн при начальной цене 10,4 млн грн, а 199,1488 га — за 39,1 млн грн вместо стартовых 75,2 млн грн. Оба лота приобрел Андрей Винграновский. Третий участок площадью 234,77 га достался Игорю Власюку за 45 млн грн при стартовой цене 88,2 млн грн. В результате средняя цена одной сотки земли составила около 2 тыс. грн.

При этом еще в ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали выручить за эти земли более 1 млрд грн.

По данным Opendatabot, Андрей Винграновский владеет ООО "Омбри Инвестмент", входящим в "корпоративную группу семьи Левочкиных", а также является мужем Юлии Левочкиной. Игорь Власюк, в свою очередь, выступает учредителем ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициаром которого указан Винграновский.

Примечательно, что в августе 2025 года издание Bihus сообщало о планах многолетнего главы администрации Януковича Сергея Левочкина относительно строительства горнолыжного курорта "Боржава". В этой афере не обошлось без Владислава Каськива, который первым положил глаз на эти земли.

Что не так с АРМА

Напомним, в 2025 году Верховная Рада Украины приняла закон о реформе АРМА, который усиливает требования к руководству агентства, вводит прозрачный конкурсный отбор с участием международных экспертов и обновляет механизм управления активами.

Вокруг деятельности АРМА в последнее время было несколько скандалов. В июле 2025 года правительство уволило руководителя агентства — сама Елена Думa подала заявление на фоне грядущего аудита и реформирования агентства.

Как сообщалось в расследовании журналиста УП Михаила Ткача, бывший глава АРМА Елена Дума была замечена журналистами вблизи "бэк-офиса", который использовался группой Тимура Миндича для отмывания средств.

Примечательно, что фигурант "пленок Миндича" Герман Галущенко по странному стечению обстоятельств проживал в особняке экс-министра Виталия Захарченко, арестованном АРМА.

К концу 2025 года правительство перевело координацию АРМА под руководство премьер-министра Украины Юлии Свириденко в качестве попытки усилить контроль и эффективность работы агентства.

На данный момент продолжается конкурс на нового руководителя АРМА с усиленным конкурсным отбором и международным участием. До 19 января 2026 года соответствующая комиссия будет принимать документы от всех желающих возглавить это учреждение.

