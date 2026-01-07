Готуйте лопати: де в Україні днями буде до 40 сантиметрів снігу

Де в Україні чекати хуртовин, а де затримається "плюс"

В Україні вже на цьому тижні синоптики прогнозують різке посилення зимової погоди. В окремих регіонах висота снігового покриву може наблизитися до 40 сантиметрів, а температура повітря опуститься майже до −10 градусів. Водночас частина країни залишиться без снігу і без суттєвих морозів.

Що варто знати

Наприкінці тижня частину України накриють потужні хуртовини, внаслідок яких у Рівненській, Львівській та Волинській областях висота снігового покриву може сягнути рекордних 40 сантиметрів

Після нетривалого потепління 10 січня, вже в неділю, 11 січня, стовпчики термометрів у північних та західних регіонах можуть опуститися до -14°C

Поки північ та захід потерпатимуть від морозів і снігу, на Півдні України збережеться плюсова температура, а опадів практично не передбачається

За даними Ventusky, 9 січня, у п'ятницю, в Рівному сніговий покрив може сягати близько 38 см, а повітря вночі та вдень охолоджуватиметься до приблизно −9 °C. Вже 10 січня температура підніметься до -3°C, проте в неділю, 11 січня, можна чекати до -14°C. Подекуди західні й північні області взагалі можуть побачити значний сніг та хуртовини упродовж доби 9 січня.

Коли у Рівному буде до 40 см снігу. Фото: ventusky

У Львівській та Волинській областях також прогнозують активні снігопади та суттєве укриття снігом із температурою повітря до −10 °C. Натомість на півдні України — в Запоріжжі, Мелітополі та Херсоні — снігу майже не буде, і морозів там не очікується. Температура повітря здебільшого триматиметься близько 0 °C або трохи вище.

Погода на Волині 9 січня. Фото: ventusky

У Сумській та Харківській областях сніговий покрив, швидше за все, буде значно меншим — до приблизно 6 см. Температура повітря триматиметься в межах -6°C.

Погода на Сході України 9 січня. Фото: ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Харкові буде -17 градусів. Це стане найхолоднішим періодом доби. Через вітер мороз може відчуватися ще сильніше.