Свята не пройшли повз: як зараз виглядає могила Геннадія Кернеса (фото)

Люди продовжують навідуватись до місця поховання мера Харкова

В святковий період на могилі Геннадія Кернеса також відбулись деякі зміни. Біля пам'ятника ексочільника Харкова з'явився прикрашений ялицею та новорічними іграшками кошик.

Відвідувачі залишили на могилі цей символічний новорічний атрибут. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як зараз виглядає місце поховання колишнього мера Харкова.

На міському цвинтарі в Харкові тихо та безлюдно. А на центральній алеї височить над рельєфом пам'ятник на могилі Геннадія Кернеса.

Могила Геннадія Кернеса. Фото Ян Доброносов

Могила Геннадія Кернеса. Фото Ян Доброносов

Він все з тією ж посмішкою демонструє фірмовий жест ексочільника Харкова. Сніг навколо створює ідеальне тло для символічного кошика з новорічними прикрасами, який відвідувачі залишили на могилі Кернеса.

Могила Геннадія Кернеса. Фото Ян Доброносов

Новорічний кошик на могилі Геннадія Кернеса. Фото Ян Доброносов

Від чого помер Кернес?

Геннадій Кернес уперше очолив Харків у листопаді 2010 року. Через 5 років він був переобраний на посаду мера. Проте раптова смерть не дала йому завершити другу каденцію. Причиною стали ускладнення від коронавірусної інфекції. Кернес проходив лікування у берлінській клініці, проте німецькі лікарі не змогли врятувати його життя. Він помер 17 грудня 2020 року у віці 61 року. 23 грудня в рідному місті пройшов похорон Кернеса, на який зібралося багато людей, серед яких були відомі політики та громадські діячі.

Де знаходиться могила Кернеса

Геннадія Кернеса поховали на міському кладовищі №2, на центральній алеї цвинтаря, поряд із похованнями воїнів Другої світової війни та навпроти могил колишніх голів Харківської обласної держадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Могила Геннадія Кернеса. Фото Ян Доброносов

Як виглядає пам'ятник Кернесу

У березні 2023 року вдова Кернеса Оксана Гайсинська оприлюднила у мережі кадри з могили покійного чоловіка, на яких показала скульптуру, яку йому встановили. Бронзова фігура Геннадія Кернеса в повний зріст вилита за ескізом харківського скульптора Олександра Рідного. Також на могилі встановили "загадкову" арку у вигляді літери "Г" та цифри "1" — де "Г" мабуть означає Геннадій, а "1" — як символ прагнення політика у всьому бути першим. Сама скульптура була створена за реальними фотографіями з особистого архіву Кернеса.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає одне з найбільших військових кладовищ у Харкові.