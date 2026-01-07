Праздники не прошли мимо: как сейчас выглядит могила Геннадия Кернеса (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Люди продолжают наведываться к месту захоронения мэра Харькова
В праздничный период на могиле Геннадия Кернеса произошли некоторые изменения. Возле памятника экс-главы Харькова появилась украшенная елью и новогодними игрушками корзина.
Посетители оставили на могиле символический новогодний атрибут. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как сейчас выглядит место захоронения бывшего мэра Харькова.
На городском кладбище в Харькове тихо и безлюдно. А на центральной аллее возвышается над рельефом памятник на могиле Геннадия Кернеса.
Памятник экс-мэра Харькова все с той же улыбкой демонстрирует его фирменный жест. Снег вокруг создает идеальный фон для символической корзины с новогодними украшениями, которую посетители оставили на могиле Кернеса.
От чего умер Кернес?
Геннадий Кернес впервые возглавил Харьков в ноябре 2010 года. Спустя 5 лет он был переизбран на должность мэра. Однако внезапная смерть не дала ему завершить вторую каденцию. Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции. Кернес проходил лечение в берлинской клинике, однако немецкие врачи не смогли спасти его жизнь. Он скончался 17 декабря 2020 года в возрасте 61 года. 23 декабря в родном городе прошли похороны Кернеса, на которых собралось много людей, среди них были известные политики и общественные деятели.
Где находится могила Кернеса
Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище №2, на центральной аллее кладбища, рядом с захоронениями воинов Второй мировой войны и напротив могил бывших председателей Харьковской областной госадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.
Как выглядит памятник Кернесу
В марте 2023 года вдова Кернеса Оксана Гайсинская обнародовала в сети кадры с могилы покойного мужа, на которых показала установленную ему скульптуру. Бронзовая фигура Геннадия Кернеса в полный рост вылита по эскизу харьковского скульптора Александра Ридного. Также на могиле установили "загадочную" арку в виде буквы "Г" и цифры "1" — где "Г" видимо означает Геннадий, а "1" — как символ стремления политика во всем быть первым. Сама скульптура была создана по реальным фотографиям из личного архива Кернеса.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит одно из самых больших военных кладбищ в Харькове.