Праздники не прошли мимо: как сейчас выглядит могила Геннадия Кернеса (фото)

Люди продолжают наведываться к месту захоронения мэра Харькова

В праздничный период на могиле Геннадия Кернеса произошли некоторые изменения. Возле памятника экс-главы Харькова появилась украшенная елью и новогодними игрушками корзина.

Посетители оставили на могиле символический новогодний атрибут. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как сейчас выглядит место захоронения бывшего мэра Харькова.

На городском кладбище в Харькове тихо и безлюдно. А на центральной аллее возвышается над рельефом памятник на могиле Геннадия Кернеса.

Могила Геннадия Кернеса. Фото Ян Доброносов

Могила Геннадия Кернеса. Фото Ян Доброносов

Памятник экс-мэра Харькова все с той же улыбкой демонстрирует его фирменный жест. Снег вокруг создает идеальный фон для символической корзины с новогодними украшениями, которую посетители оставили на могиле Кернеса.

Могила Геннадия Кернеса. Фото Ян Доброносов

Новогодняя корзина на могиле Геннадия Кернеса. Фото Ян Доброносов

От чего умер Кернес?

Геннадий Кернес впервые возглавил Харьков в ноябре 2010 года. Спустя 5 лет он был переизбран на должность мэра. Однако внезапная смерть не дала ему завершить вторую каденцию. Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции. Кернес проходил лечение в берлинской клинике, однако немецкие врачи не смогли спасти его жизнь. Он скончался 17 декабря 2020 года в возрасте 61 года. 23 декабря в родном городе прошли похороны Кернеса, на которых собралось много людей, среди них были известные политики и общественные деятели.

Где находится могила Кернеса

Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище №2, на центральной аллее кладбища, рядом с захоронениями воинов Второй мировой войны и напротив могил бывших председателей Харьковской областной госадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Могила Геннадия Кернеса. Фото Ян Доброносов

Как выглядит памятник Кернесу

В марте 2023 года вдова Кернеса Оксана Гайсинская обнародовала в сети кадры с могилы покойного мужа, на которых показала установленную ему скульптуру. Бронзовая фигура Геннадия Кернеса в полный рост вылита по эскизу харьковского скульптора Александра Ридного. Также на могиле установили "загадочную" арку в виде буквы "Г" и цифры "1" — где "Г" видимо означает Геннадий, а "1" — как символ стремления политика во всем быть первым. Сама скульптура была создана по реальным фотографиям из личного архива Кернеса.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит одно из самых больших военных кладбищ в Харькове.