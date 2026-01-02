Поразка України принесе серйозну загрозу Європі: проблема не в тім, що нападе Росія

Європейці прогнозують величезний виклик

У Європі зростає страх перед можливим наступом консолідованої російсько-української армії у разі капітуляції Києва. Народи, які перебувають під окупацією, перетворюються на гарматне м’ясо в чужих конфліктах.

Про це в етері "Телеграфу" розповів політолог та міжнародний аналітик Максим Несвітайлов. Він також нагадав, що українці можуть образитися на Європу за те, що вона зробила не все, що могла.

Що треба знати:

Європа боїться нападу об'єднаної російсько-української армії у разі капітуляції України

Окуповані народи проти волі стають солдатами у чужих війнах

Поразка України може викликати у суспільства відчуття того, що Європа зрадила

На його думку, багато хто в Європі найбільше боїться поразки України через те, що у разі програшу чи гібридної капітуляції України, через кілька років на Європу піде не просто російська, а російсько-українська армія.

"Так завжди відбувається з усіма окупованими народами. Потім люди з цих окупованих територій стають солдатами в не своїх війнах. Так само як чеченці зараз воюють проти українців", – нагадав політолог.

Зараз українці з окупованих територій також воюють проти українців проти своєї волі. Жителі Криму, Донбасу та Херсонщини вимушені це робити через погрози своєму життю, життям своїх рідних та близьких.

"Європейці розуміють, що якщо піде вже російсько-українська армія, то для них все дуже і дуже може погано закінчитися. Це реальна перспектива", – зазначив Несвітайлов.

За його словами, хоч багато українців не хотітиме цього робити, але є один нюанс. Буде величезна образа за те, що Європа покинула Україну, не дала та не зробила все, що могла.

"Європа реалістично оцінює такий сценарій. Вони розуміють, що це може статися і що це величезна проблема", – резюмував аналітик.

Нагадаємо, у союзників в рамках Коаліції охочих готова карта розміщення іноземного контингенту в Україні — ця ідея може бути втілена в життя в разі укладання мирної угоди про завершення війни.