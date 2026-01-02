Поражение Украины принесет серьезную угрозу Европе: проблема не в том, что нападет Россия
Европейцы прогнозируют огромный вызов
В Европе растет страх перед возможным наступлением консолидированной российско-украинской армии в случае капитуляции Киева. Находящиеся под оккупацией народы превращаются в пушечное мясо в чужих конфликтах.
Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал политолог и международный аналитик Максим Несвитайлов. Он также напомнил, что украинцы могут затаить обиду на Европу за то, что она сделала не все, что могла.
Что нужно знать:
- Европа опасается нападения объединенной российско-украинской армии в случае капитуляции Украины
- Оккупированные народы против воли становятся солдатами в чужих войнах
- Поражение Украины может вызвать у общества чувство того, что Европа предала
По его мнению, многие в Европе больше всего боятся поражения Украины из-за того, что в случае проигрыша или гибридной капитуляции Украины через несколько лет на Европу пойдет не просто российская, а российско-украинская армия.
"Так всегда происходит со всеми оккупированными народами. Затем люди из этих оккупированных территорий становятся солдатами в не своих войнах. Так же, как чеченцы сейчас воюют против украинцев", — напомнил политолог.
Сейчас украинцы с оккупированных территорий также воюют против украинцев, против своей воли. Жители Крыма, Донбасса и Херсонщины вынуждены это делать из-за угроз своей жизни, жизням своих родных и близких.
"Европейцы понимают, что если пойдет уже российско-украинская армия, то для них все очень и очень может плохо закончиться. Это реальная перспектива", – отметил Несвитайлов.
По его словам, хотя многие украинцы не будут хотеть этого делать, но есть один нюанс. Будет огромная обида за то, что Европа покинула Украину, не дала и не сделала все, что могла.
"Европа реалистично оценивает такой сценарий. Они понимают, что это может произойти, и что это огромная проблема", – резюмировал аналитик.
Напомним, у союзников в рамках Коалиции желающих готова карта размещения иностранного контингента в Украине — эта идея может быть воплощена в жизнь при заключении мирного соглашения о завершении войны.