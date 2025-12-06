Європа розуміє, а Трамп – ні. Чим обернеться поразка України у війні з Росією

У разі перемоги над Україною Росія отримає можливість стати гегемоном Європи

Голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що перемога Росії над Україною підставить Європу під удар агресора. Тому бойовий досвід України має бути затребуваний у НАТО і її вступ до Альянсу має відбутися якнайшвидше.

Що потрібно знати:

Україна має успішний досвід протистояння Росії

Українська армія довела свою спроможність у боях з окупаційними військами

Країни НАТО мають бути зацікавлені, щоб Україна стала членом Альянсу

Детальніше читайте в інтерв’ю Олександра Мережка "Телеграфу": Трамп хоче "нобелівку" та стабільності: що це означає для України

"Україна суттєво посилить НАТО, адже є єдиною країною та єдиною армією, яка реально протистоїть російській армії. Це єдина сила, яка стримує Росію на полі бою", — сказав Мережко.

За його словами, дуже показовим був інцидент, коли з 19 російських безпілотників, що залетіли до Польщі, льотчикам НАТО вдалося збити лише 4. А по Україні росіяни запускають сотні дронів, чи не щоночі.

Олександр Мережко

Він зазначив, що європейці добре розуміють ситуацію з амбіціями РФ. А ось президент США Дональд Трамп цього не усвідомлює.

"Якщо Росія підпорядкує Україну, вона отримає колосальні ресурси та геополітичну перевагу, яка дозволить їй відновити гегемонію на континенті. Вся Європа опиниться під постійною загрозою, а Росія зміцнить себе як імперія. Це фактично повернення до логіки Холодної війни, тільки з новою імперією. Європейці це бачать, а Трамп — поки що ні", — констатував Мережко.

