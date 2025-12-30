До -19: у які регіони України січень принесе сильні морози

У частині країни прогнозують короткочасну відлигу

Наприкінці грудня у більшості областей України встановилася справжня зимова погода. На тлі на невеликих, але стійких морозів, земну поверхню устелив сніговий покрив, висотою від 2 – 4 см до 17 – 20 см на північному сході країни. Лише на крайньому півдні та на Закарпатті на землі немає снігу. Місцями рух на автошляхах утруднений через хуртовини, ожеледиці та сніговий накат. А у Києві через холодний фронт у ніч на 30 грудня навіть відбулася рідкісна зимова снігова гроза.

Своїм прогнозом на першу декаду січня з "Телеграфом" поділився відомий синоптик Ігор Кібальчич. На кілька днів очікується відлига на південному сході. Трохи згодом західні та північні регіони накриють морози до -19.

У перші дні нового 2026 року територія України перебуватиме у владі холодної повітряної маси арктичного походження. Тому у більшості областей очікується морозна та стійка погода, без істотних опадів. Атмосферний тиск буде трохи підвищеним. Температура повітря 1 – 2 січня у нічний час становитиме -10…-16 °С. Другого січня у північних, центральних та східних регіонах морози зміцніють до -14…-19°С. Вдень температура коливатиметься в межах -2…-10 °С. У південній частині та на Закарпатті очікується вночі -3…-9°С, удень близько 0°С.

"Починаючи з 3 січня по всій Україні почнеться різке потепління аж до відлиги. Завдяки помірному південно-західному вітру, до нас надходитиме тепла і волога маса середземноморського походження. Інтенсивне підвищення температури супроводжуватиметься туманами, невеликими та помірними опадами у вигляді мокрого снігу, дощу і мряки. У південних та центральних областях посилиться вітер, місцями з поривами до 15 – 20 м/с. Температура повітря 3 – 4 січня вночі підвищиться до -3…+3°С, вдень потеплішає до –1…+5°С, на півдні та в центрі України +5…+12°С", — зазначив він.

Карта погоди на 4 січня 2026 року.

У період із 5 по 7 січня очікується контрастна погода. У західних та північних областях переважатиме температура нижче 0 °С, часом пройде невеликий сніг. Решта території країни опиниться у владі малорухливого атмосферного фронту, що спричинить складні погодні умови. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу, у південно-східній половині та у Криму переважно дощ. Подекуди можуть спостерігатися значні опади, а також туман. Температура повітря на Лівобережжі вночі становитиме -2…+3°С, удень +1…+6°С, у Криму та Приазов’ї +7…+11°С. У західних та північних регіонах уночі очікується -8…+15°С, вдень -3…-8°С.

З 8 по 10 січня поступово на всю територію України пошириться морозна повітряна маса з північних регіонів Європи на тлі переважання антициклону. Тому нічні показники температури знизяться до -9…-15 °С, днем стовпчики термометрів покажуть -2…-8 °С, на півдні та крайньому сході — близько 0 °С.

Таким чином, очікувана "хвиля" потепління у першій декаді січня найбільше торкнеться південно-східної половини України. Найменше відлига торкнеться західних та північних областей, де сніговий покрив повністю збережеться. Водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними через ожеледицю.

Раніше ми писали, що на українців на Новий рік очікує холодна і місцями снігова погода. Практично у всіх областях прогнозують нічні та денні морози.