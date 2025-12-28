До -16 градусів та сніг. Де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня

Остання доба року буде морозною та вітряною

Україна зустріне останній день року в умовах класичної зимової погоди. Малорухливий циклон, що навис над країною, забезпечить святковий настрій завдяки невеликим опадам, проте водіям та пішоходам слід бути дуже обережними.

Що потрібно знати:

В останній день року сніг накриє більшість регіонів України

Через мороз і вітер у регіонах збережеться ожеледь і ефект хуртовини

Температура опуститься до -12 °C, а в Карпатах — до -16 °C

Опади і ситуація на дорогах

У середу, 31 грудня, практично у всіх регіонах України очікується випадання невеликого снігу, пише Meteoprog. У Криму через вищі температури місцями можливий мокрий сніг з дощем. Через стабільно низькі температури на дорогах країни збережеться ожеледиця — водіям краще дотримуватися дистанції, а пішоходам обирати нековзне взуття.

За даними Ventusky, ближче до вечора сніг продовжиться на півночі та в центрі країни, включаючи Київську, Сумську, Черкаську та Кіровоградську область. Також опади пройдуть у східних регіонах.

Дані метеосайту Ventusky

Близько 23:00 за Києвом зможуть відчути справжню зимову погоду мешканці західних областей. Невелика сніжна буря прийде у Львівську, Івано-Франківську та Рівненську області.

Дані метеосайту Ventusky

Вітер

Потоки повітря переважатимуть західний напрямок. Швидкість вітру складе 7-12 м/с, що може посилювати відчуття холоду та створити ефект хуртовини у відкритих місцевостях.

Температурний режим

Остання доба року буде морозною:

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7...-12 °С.

стовпчики термометрів опустяться до -7...-12 °С. У Карпатах очікується найсуворіша погода, де температура вночі може впасти до -16 °С.

очікується найсуворіша погода, де температура вночі може впасти до -16 °С. Вдень середня температура по країні становитиме -4...-10 °С.

середня температура по країні становитиме -4...-10 °С. Південь та Крим традиційно залишаться найтеплішими регіонами. Тут нічні та денні показники коливатимуться в межах від -3 °С до +2 °С.

