До -16 градусів та сніг. Де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Остання доба року буде морозною та вітряною
Україна зустріне останній день року в умовах класичної зимової погоди. Малорухливий циклон, що навис над країною, забезпечить святковий настрій завдяки невеликим опадам, проте водіям та пішоходам слід бути дуже обережними.
Що потрібно знати:
- В останній день року сніг накриє більшість регіонів України
- Через мороз і вітер у регіонах збережеться ожеледь і ефект хуртовини
- Температура опуститься до -12 °C, а в Карпатах — до -16 °C
Опади і ситуація на дорогах
У середу, 31 грудня, практично у всіх регіонах України очікується випадання невеликого снігу, пише Meteoprog. У Криму через вищі температури місцями можливий мокрий сніг з дощем. Через стабільно низькі температури на дорогах країни збережеться ожеледиця — водіям краще дотримуватися дистанції, а пішоходам обирати нековзне взуття.
За даними Ventusky, ближче до вечора сніг продовжиться на півночі та в центрі країни, включаючи Київську, Сумську, Черкаську та Кіровоградську область. Також опади пройдуть у східних регіонах.
Близько 23:00 за Києвом зможуть відчути справжню зимову погоду мешканці західних областей. Невелика сніжна буря прийде у Львівську, Івано-Франківську та Рівненську області.
Вітер
Потоки повітря переважатимуть західний напрямок. Швидкість вітру складе 7-12 м/с, що може посилювати відчуття холоду та створити ефект хуртовини у відкритих місцевостях.
Температурний режим
Остання доба року буде морозною:
- Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7...-12 °С.
- У Карпатах очікується найсуворіша погода, де температура вночі може впасти до -16 °С.
- Вдень середня температура по країні становитиме -4...-10 °С.
- Південь та Крим традиційно залишаться найтеплішими регіонами. Тут нічні та денні показники коливатимуться в межах від -3 °С до +2 °С.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде новорічна ніч у Києві. Через теплу погоду сніг довго не протримається.