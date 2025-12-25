Цинізм зашкалює. Союзник Росії привітав Україну з Різдвом (відео)

Союзник Путіна звернувся до "шляхетного народу України"

У четвер, 25 грудня, посольство Ірану в України привітало нашу країну з Різдвом Христовим та висловило сподівання на настання миру у 2026 році.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці дипломатичної установи в Києві.

"Щиро вітаємо з Різдвом Ісуса Христа та Новим роком! Сподіваємося, що 2026 рік стане провісником встановлення тривалого миру та добробуту для України", – йдеться у ролику.

Представник Ірану сказав: "Щиро вітаємо шляхетний народ України з початком Нового року".

У відео були зображені ялинкові кульки, пофарбовані у кольори прапорів Ірану та України. Також у ролику з'явилися кадри з різдвяних християнських богослужінь в Ісфахані та Тегерані.

"Сподіваємося, що в Новому році, із встановленням стійкого миру, ми станемо свідками спокою, процвітання та світлого майбутнього України", – такими словами завершилося відео.

Нагадаємо, що минулоріч амбасада Ісламської республіки також привітала українців з цим святом. Разом з тим Іран підтримав російську агресію проти нашої країни постачанням ударних БПЛА Shahed 136, Shahed 129, Shahed 131, Shahed 191 та Mohajer-6, які забрали багато життів українців.

Тегеран постачає Росії не тільки дрони, а й балістичні ракети Fath-360. Також відомо про постачання ПТРК та авіабомб, пороху для реактивних снарядів і стволів для 122-мм гаубиць Д-30 і 125-мм для танків Т-72, польового спорядження.

Раніше США запровадили санкції проти українських компаній за допомогу Ірану у виробництві ракет і дронів. Загалом санкції введені проти 32 осіб та компаній з 8 країн.