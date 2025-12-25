Цинизм зашкаливает. Союзник России поздравил Украину с Рождеством (видео)

Союзник Путина обратился к "благородному народу Украины"

В четверг, 25 декабря, посольство Ирана в Украине поздравило нашу страну с Рождеством Христовым и выразило надежду на наступление мира в 2026 году.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице дипломатического учреждения в Киеве.

"Искренне поздравляем с Рождеством Иисуса Христа и Новым годом! Надеемся, что 2026 станет предвестником установления длительного мира и благосостояния для Украины", — говорится в ролике.

Представитель Ирана сказал: "Искренне поздравляем благородный народ Украины с началом Нового года".

В видео были изображены елочные шарики, окрашенные в цвета флагов Ирана и Украины. Также в ролике появились кадры с рождественских христианских богослужений в Исфахане и Тегеране.

"Надеемся, что в Новом году, с установлением устойчивого мира, мы станем свидетелями спокойствия, процветания и светлого будущего Украины", – такими словами завершилось видео.

Напомним, что в прошлом году посольство Исламской республики также поздравило украинцев с этим праздником. Вместе с тем Иран поддержал российскую агрессию против нашей страны поставкой ударных БПЛА Shahed 136, Shahed 129, Shahed 131, Shahed 191 и Mohajer-6, унесших многие жизни украинцев.

Тегеран поставляет России не только дроны, но баллистические ракеты Fath-360. Также известно о поставках ПТРК и авиабомб, пороха для реактивных снарядов и стволов для 122-мм гаубиц Д-30 и 125-мм для танков Т-72, полевого снаряжения.

Ранее США ввели санкции против украинских компаний за помощь Ирану в производстве ракет и дронов. В целом санкции введены против 32 человек и компаний из 8 стран.