Посеред України опинилося озеро Байкал: де воно знаходиться і як виглядає

Байкал на Черкащині може порадувати любителів активного відпочинку

В Україні є свій Байкал. Проте нічого спільного (крім назви) із найглибшим озером у горах Сибіру він не має.

"Телеграф" розповідає про український Байкал. Водойма розташована в селі Слобода Черкаської області. Це не природне озеро, як Байкал у Сибіру, а штучне водоймище/зона відпочинку, навколо якого побудовані бази відпочинку та місця риболовлі. Зокрема, на ньому є однойменна база відпочинку "Байкал".

Який вигляд має український Байкал

Водойма має відносно невеликі розміри і оточена густою рослинністю. Це дуже популярне місце для відпочинку серед місцевих та не тільки.

Озеро Байкал в Україні. Фото — za-misto

Озеро Байкал в Україні. Фото — za-misto

Озеро Байкал в Україні. Фото — za-misto

Що можна зробити на озері

За даними з відкритих джерел, Байкал на Черкащині може порадувати любителів активного відпочинку, рестораном, баром, басейном, затишними альтанками, рибалкою та будиночками для неї. Також на місці можна орендувати всі необхідні спорядження для риболовлі.

База відпочинку Байкал. Фото — za-misto

Чому така назва

У вільному доступі немає великої кількості інформації з приводу історії імені озера, проте, ймовірно, водойму почали називати так через базу відпочинку з комерційними цілями — для залучення клієнтів.

Байкал в Україна. Фото — goldfishnet

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про найбільше село України.