20 километров всего за 8 грн: где в Киеве работает самый длинный трамвайный маршрут

Столичная линия более столетия соединяет исторический раздел с заповедным лесом

Трамвай под номером 12 в Киеве, курсирующий от Контрактовой площади до Пущи-Водицы, официально самый длинный маршрут города. Его протяженность составляет 20 км.

История этого маршрута насчитывает более 125 лет. "Телеграф" расскажет подробнее о нем.

От парового двигателя до меценатства Бродского

Освоение Пущи-Водицы началось в 1898 году, однако из-за отсутствия удобного сообщения поселок оставался изолированным. Ситуация изменилась в 1900 году, когда сюда проложили первый путь от Александровской (ныне Контрактовой) площади. Первые четыре года пассажиров перевозил паровой трамвай, который мгновенно стал популярен среди поселенцев.

Новая эра маршрута началась в 1904 году благодаря финансированию известного мецената Лазаря Бродского. За его средства линию электрифицировали, построили дизель-моторную станцию и запустили современные моторные вагоны . Впоследствии дело продолжило бельгийское общество, которое проложило второй путь и сократило время путешествия с 1,5 часов до 60 минут . Интересно, что билет в обе стороны тогда стоил 43 копейки. Современная "двенадцатка" стала наследницей маршрутов №19 и №20, которые после революционных событий прошлого века были реорганизованы.

20 километров эстетики

Путь от Контрактовой площади до Пущи-Водицы простирается на рекордные 20 км. Это не просто транспортное сообщение, а полноценный экскурсионный маршрут. Стартуя с исторического Подола, трамвай постепенно покидает городскую суету, погружая пассажиров в густой лес. Именно этот участок колеи, где деревья образуют естественный "тоннель", является одним из самых популярных локаций для фотосессий в Киеве.

Больше, чем просто транспорт

Для жителей города "двенадцатка" — это удобный способ добраться в отдаленный район без пересадок. Однако для туристов это возможность увидеть настоящую "непричесанную" красоту столицы по цене обычной поездки. Маршрут идеально подходит для тех, кто имеет мало времени на пешие прогулки, но хочет почувствовать атмосферу старого Киева и уют его окрестностей.

Как выглядит трамвайный путь в Пуще-Водице осенью

В современном ритме мегаполиса маршрут №12 остается своеобразным островком покоя. Специалисты по туризму отмечают, что такие аутентичные путешествия становятся все более популярными среди горожан, которые ищут быструю перезагрузку, не выезжая за пределы Киева.

Пуща-Водица летом

