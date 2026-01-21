Що за будівля зображена на купюрі 5 гривень і де вона знаходиться на карті (фото)

Цій будівлі вже майже 380 років

На українських гривнях зображені портрети видатних діячів та важливі пам’ятки. Наприклад, на п’яти гривнях можна побачити гетьмана Війська Запорізького Богдана Хмельницького та церкву-усипальницю, яку він наказав збудувати.

Яке місце зображено на цій купюрі, розповіли в Національному банку України. "Телеграф" також написав про те, де саме розташована унікальна пам'ятка архітектури.

Тож, на п’яти гривнях зображена Іллінська церква у селі Суботів на Черкащині. Це православний храм ПЦУ, побудований у 1653 або 1656 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького як родова церква-усипальниця.

Іллінська церква. Фото: find-way

Коротка історія усипальниці

Камінь для будівництва брали зі зруйнованої татарської мечеті поблизу Суботова. Після смерті Хмельницького у 1657 році його поховали праворуч від вівтаря. Археологічні дослідження 1970-х показали, що на місці поховання ані труни, ані тіла вже немає, а ґрунт неодноразово перекопували.

У червні 2019 року нові георадарні вимірювання виявили всередині церкви ознаки вхідного колодязя до склепу. Його внутрішні стіни викладені цеглою, і це може бути та сама усипальня гетьмана.

