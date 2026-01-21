Що за будівля зображена на купюрі 5 гривень і де вона знаходиться на карті (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цій будівлі вже майже 380 років
На українських гривнях зображені портрети видатних діячів та важливі пам’ятки. Наприклад, на п’яти гривнях можна побачити гетьмана Війська Запорізького Богдана Хмельницького та церкву-усипальницю, яку він наказав збудувати.
Яке місце зображено на цій купюрі, розповіли в Національному банку України. "Телеграф" також написав про те, де саме розташована унікальна пам'ятка архітектури.
Тож, на п’яти гривнях зображена Іллінська церква у селі Суботів на Черкащині. Це православний храм ПЦУ, побудований у 1653 або 1656 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького як родова церква-усипальниця.
Коротка історія усипальниці
Камінь для будівництва брали зі зруйнованої татарської мечеті поблизу Суботова. Після смерті Хмельницького у 1657 році його поховали праворуч від вівтаря. Археологічні дослідження 1970-х показали, що на місці поховання ані труни, ані тіла вже немає, а ґрунт неодноразово перекопували.
У червні 2019 року нові георадарні вимірювання виявили всередині церкви ознаки вхідного колодязя до склепу. Його внутрішні стіни викладені цеглою, і це може бути та сама усипальня гетьмана.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи з’являться в Україні купюри 2000 та 5000 гривень.