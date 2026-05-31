У фіналі Ліги чемпіонів помітили футболіста у незвичайному жилеті: для чого він (фото)

Михайло Корнілов
Деклан Райс Новина оновлена 31 травня 2026, 17:34
Деклан Райс. Фото Getty Images

Пристрій незабаром може стати звичайним у футболі

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 ПСЖ переміг "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальті) футболіст "Арсеналу" Деклан Райс перед серією пенальті одягнув незвичайний жилет. Виявилося, що це спеціальне екіпірування для охолодження.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі зазначив, що цей жилет незабаром стане повсякденним для топкоманд. Сама ідея охолоджувального жилета з гранулами льоду перекочувала у футбол із Формули-1, де гонщики зазнають екстремальних температур.

Думаю, це перші дзвіночки того, що ми побачимо на ЧС в США/Канаді/Мексиці.

Після закінчення ігрового часу на Деклана Райса повішали охолоджувальний жилет з гранулами льоду.

Ідея в тому, що таке різке охолодження ділянки грудини, де знаходиться серце й основні судини з внутрішніми органами найкраще та найшвидше попереджує перегрів організму і дозволяє ефективно охолодити тіло перед подальшими виступами в умовах високих температур.

Ця практика дуже поширена в перегонах, зокрема пілотів Формули 1 можна регулярно побачити у таких жилетах під час перегонів в умовах спеки.

У північній Америці очікується аномальна спека у період ЧС, тому очікую, що топзбірні будуть мати 10-11 комплектів таких жилетів, щоб давати гравцям можливість швидко охолодитися у перерві матчів або під час cooling break посеред таймів.

Дмитро Бабелюк

Деклан Райс в охолоджувальному жилеті/Фото: Screenshot
Деклан Райс в охолоджувальному жилеті/Фото: Screenshot

Зазначимо, що після перемоги ПСЖ дружина російського воротаря парижан Матвія Сафонова Марина винесла на поле російський триколор. Виявилося, що вона переробила його з прапора Франції.

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).

