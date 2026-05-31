У фіналі Ліги чемпіонів помітили футболіста у незвичайному жилеті: для чого він (фото)
Пристрій незабаром може стати звичайним у футболі
У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 ПСЖ переміг "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальті) футболіст "Арсеналу" Деклан Райс перед серією пенальті одягнув незвичайний жилет. Виявилося, що це спеціальне екіпірування для охолодження.
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі зазначив, що цей жилет незабаром стане повсякденним для топкоманд. Сама ідея охолоджувального жилета з гранулами льоду перекочувала у футбол із Формули-1, де гонщики зазнають екстремальних температур.
Думаю, це перші дзвіночки того, що ми побачимо на ЧС в США/Канаді/Мексиці.
Після закінчення ігрового часу на Деклана Райса повішали охолоджувальний жилет з гранулами льоду.
Ідея в тому, що таке різке охолодження ділянки грудини, де знаходиться серце й основні судини з внутрішніми органами найкраще та найшвидше попереджує перегрів організму і дозволяє ефективно охолодити тіло перед подальшими виступами в умовах високих температур.
Ця практика дуже поширена в перегонах, зокрема пілотів Формули 1 можна регулярно побачити у таких жилетах під час перегонів в умовах спеки.
У північній Америці очікується аномальна спека у період ЧС, тому очікую, що топзбірні будуть мати 10-11 комплектів таких жилетів, щоб давати гравцям можливість швидко охолодитися у перерві матчів або під час cooling break посеред таймів.
Зазначимо, що після перемоги ПСЖ дружина російського воротаря парижан Матвія Сафонова Марина винесла на поле російський триколор. Виявилося, що вона переробила його з прапора Франції.
Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).