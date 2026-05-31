У фіналі Ліги чемпіонів помітили футболіста у незвичайному жилеті: для чого він (фото)

Думаю, це перші дзвіночки того, що ми побачимо на ЧС в США/Канаді/Мексиці.

Після закінчення ігрового часу на Деклана Райса повішали охолоджувальний жилет з гранулами льоду.

Ідея в тому, що таке різке охолодження ділянки грудини, де знаходиться серце й основні судини з внутрішніми органами найкраще та найшвидше попереджує перегрів організму і дозволяє ефективно охолодити тіло перед подальшими виступами в умовах високих температур.

Ця практика дуже поширена в перегонах, зокрема пілотів Формули 1 можна регулярно побачити у таких жилетах під час перегонів в умовах спеки.

У північній Америці очікується аномальна спека у період ЧС, тому очікую, що топзбірні будуть мати 10-11 комплектів таких жилетів, щоб давати гравцям можливість швидко охолодитися у перерві матчів або під час cooling break посеред таймів.