Без зайвих очей: Аліна Гросу показала милі кадри з хрещення сина (фото)

Первісток співаки народився трохи більше місяця тому

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка у квітні 2026 року вперше стала мамою, поділилася важливою подією у своєму житті. Артистка повідомила, що похрестила свого маленького сина та показала зворушливі кадри з церкви.

Відповідне відео Гросу опублікувала у соцмережах. На кадрах співачка ніжно тримає малюка на руках під час таїнства хрещення. Для особливої події артистка обрала вишиту сукню, а сам ролик вийшов дуже теплим і милим. Водночас обличчя дитини вона поки що не демонструє публіці.

Аліна Гросу похрестила сина. Фото: instagram.com/alina_grosu

Подробицями хрещення виконавиця ділитися не стала. Вона не назвала імен хрещених батьків та не розкрила інших деталей церемонії.

Аліна Гросу показала кадри з таїнства хрещення сина. Фото: instagram.com/alina_grosu

Останніми роками співачка ретельно оберігає особисте життя від зайвої уваги. Відомо, що після невдалого першого шлюбу з росіянином артистка знову вийшла заміж. Про своє друге весілля вона повідомила у 2024 році, однак не стала публічно розкривати особу чоловіка.

За словами самої Гросу, її обранець не пов'язаний із українським шоубізнесом і не прагне публічності. Саме тому співачка рідко показує його в соціальних мережах і практично не розповідає про сімейне життя. Особу коханого співачка також не розголошує. Лише у травні 2026-го зірка показала кадри з їхнього весілля з нагоди річниці.

Таємне весілля Аліни Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Звістка про вагітність артистки також стала несподіванкою для багатьох шанувальників. Народження сина Аліна певний час не коментувала, а згодом лише підтвердила, що вперше стала мамою. Ім'я хлопчика — Марк-Габріель.

Аліна Гросу з чоловіком і сином. Фото: instagram.com/alina_grosu

