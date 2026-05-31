Без зайвих очей: Аліна Гросу показала милі кадри з хрещення сина (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Первісток співаки народився трохи більше місяця тому
Відома українська співачка Аліна Гросу, яка у квітні 2026 року вперше стала мамою, поділилася важливою подією у своєму житті. Артистка повідомила, що похрестила свого маленького сина та показала зворушливі кадри з церкви.
Відповідне відео Гросу опублікувала у соцмережах. На кадрах співачка ніжно тримає малюка на руках під час таїнства хрещення. Для особливої події артистка обрала вишиту сукню, а сам ролик вийшов дуже теплим і милим. Водночас обличчя дитини вона поки що не демонструє публіці.
Подробицями хрещення виконавиця ділитися не стала. Вона не назвала імен хрещених батьків та не розкрила інших деталей церемонії.
Останніми роками співачка ретельно оберігає особисте життя від зайвої уваги. Відомо, що після невдалого першого шлюбу з росіянином артистка знову вийшла заміж. Про своє друге весілля вона повідомила у 2024 році, однак не стала публічно розкривати особу чоловіка.
За словами самої Гросу, її обранець не пов'язаний із українським шоубізнесом і не прагне публічності. Саме тому співачка рідко показує його в соціальних мережах і практично не розповідає про сімейне життя. Особу коханого співачка також не розголошує. Лише у травні 2026-го зірка показала кадри з їхнього весілля з нагоди річниці.
Звістка про вагітність артистки також стала несподіванкою для багатьох шанувальників. Народження сина Аліна певний час не коментувала, а згодом лише підтвердила, що вперше стала мамою. Ім'я хлопчика — Марк-Габріель.
Раніше "Телеграф" розповідав, що співачку Саніну "вкололи" через чоловіка за кордоном після її приїзду в Київ. Артистка ненадовго приїхала до України та влаштувала прогулянку улюбленими місцями столиці.